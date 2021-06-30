«Оборотни внутри»: Рецензия Киноафиши

В 2016 году компания Ubisoft выпустила VR-игру Werewolves Within – фактически еще одну вариацию на тему «Мафии», но со всеми доступными сегодня технологическими примочками. Ее действие разворачивалось в средневековой деревушке, которую начал терроризировать оборотень, и игроки должны были понять, кто из соседей, собственно, самозванец. «Оборотни внутри» – экранизация этой игры, хотя и очень вольная: в фильме от нее осталась только фабула. Вместо Средневековья – наши дни, а вместо деревни – крошечный город в Массачусетсе под названием Биверфилд. Заявленные как ужасы, в действительности «Оборотни внутри» – комедия, одновременно высмеивающая жанр хоррора и все его приемы и между делом говорящая о современном политическом климате как в США, так и во всем мире.

Фильм начинается с прибытия в город нового рейнджера Финна. Едва обустроившись на новом месте, он идет знакомиться с местными жителями и вскоре узнает, что все они озабочены одной проблемой. В Биверфилде планируется строительство газопровода, и эта перспектива разделила горожан на два лагеря: тех, кто «за», и тех, кто «против». Агрессия жителей в отношении друг друга достигает своего предела, когда некоторые из них застревают в одной гостинице из-за снежной бури. После нескольких нападений в запертом изнутри особняке все присутствующие начинают подозревать друг друга, а позже коллективным усилием они и вовсе решают, что среди них завелся оборотень.

Оборотни внутри

Герои «Оборотней внутри» максимально карикатурны, за исключением, может быть, Финна. Но это упрощение и сведение характеров к ярлыкам намеренны, дабы доступнее обрисовать тот самый, мягко говоря, непростой современный политический климат. Всех персонажей можно условно разделить на три категории: консерваторы, либералы и те, кому происходящее в принципе мало интересно. За первых тут – супруги Триша и Пит. Она командует, а он изменяет и пристает к молодым девушкам на глазах жены. За вторых – гей-пара Хоакима и Девона, старающихся соответствовать всем современным тенденциям (настолько, что в разгар мексиканского противостояния один из них попросит не называть потасовку «мексиканской», потому что это расизм). Все остальные больше озабочены тем, как пережить предстоящую ночь, а не строительством газопровода.

Пусть упрощенно и на тривиальном примере, но режиссер фильма Джош Рубен обозначил на экране то, что сегодня встречается повсеместно – яростные споры людей о современной повестке и навязывание своего мнения. Заменить газопровод из фильма можно на что угодно: от феминизма как международного явления до вакцинации и авторитаризма в России. Всегда есть согласные, несогласные и те, кто «вне политики», а конструктивный диалог между ними возможен все реже, и именно об этом комедия Рубена.

Оборотни внутри

По синопсису и оборотням в названии может показаться, что фильм действительно вписывается в категорию ужасов, только это лишь уловка. На самом деле все стандартные приемы хорроров, например, джампскейры хотя и заставляют вздрогнуть ввиду их специфики, напугать вряд ли смогут: ни монстры, ни люди с ножами из-за шторки душа не выпрыгивают. Все это скорее иронизирование над жанровыми клише, и даже рука с откушенными пальцами выглядит намеренно неестественно, как на скорую руку сделанный реквизит. Рубен проделывает тот же трюк, что и Джим Каммингс в «Оборотне»: на протяжении большей части фильма до конца неясно, существует ли вообще монстр, – люди и без него прекрасно справляются с задачей избавиться от себе подобных, стоит им почувствовать страх.

Хотя «Оборотни внутри» лишь вторая полнометражная работа Рубена, она – большой шаг вперед для него после «Напугай меня». Фильм несколько напоминает «Достать ножи», но с меньшим бюджетом, и вместо членов дисфункциональной семейки богачей главные герои – не менее дисфункциональные жители захолустного города. Вряд ли это кино понравится тем, кто хочет послушать страшилки и поглазеть на кровищу, а вот поводов посмеяться над повседневностью «Оборотни внутри» дают немало.