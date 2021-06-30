«Америка: фильм»: Рецензия Киноафиши

Будущий отец-основатель Америки Джордж Вашингтон ведет праздный образ жизни. Его друг и товарищ Авраам Линкольн пытается склонить его к борьбе против тирании британских властей, оккупировавших Новый Свет, но получается с трудом: Вашингтона будто все устраивает, он не особенно рвется в бой.

Все меняется, когда генерал-майор Бенедикт Арнольд переходит на сторону британской короны. Именно благодаря ему войска короля уничтожили делегатов нескольких штатов, собравшихся обсуждать необходимость выхода из-под контроля Великобритании. В измену Арнольда долгое время не верил Линкольн, за что и поплатился жизнью от рук предателя (точнее, его зубов). Мечтая отомстить за гибель товарища, Вашингтон собирает команду неравнодушных сограждан и бросает вызов многократно превосходящим силам британцев.

На первый взгляд, «Америка: Фильм» выглядит как очередное историческое полотно, рассказывающее о крайне важном для истории Соединенных Штатов периоде. Это так лишь наполовину: достоверность и следование историческим вехам становятся лишь плацдармом для художественной фантазии авторов мультфильма, которые превращают сюжет в порой жесткую пародию всего на свете, в том числе и самих себя. Для режиссера Мэтта Томпсона это полнометражный дебют, ранее он занимался исключительно мультсериалами (в частности, проект «Арчер» про спецагента Стерлинга Арчера — анимационная пародия на Джеймса Бонда).

Америка: фильм

Закрученной историей с массой пасхалок и отсылок (как на историю Америки, так и на различные феномены поп-культуры) «Америка: Фильм» обязана сценаристу Дэйву Каллахэму — человеку, подарившему нам истории франшизы «Неудержимые», экранизации компьютерной игры Doom, сиквела «Чудо-женщины» и переосмысления «Мортал Комбат». Старания Каллахэма не остались незамеченными — сейчас автор работает над сценарием сиквела анимационного фильма про Человека-паука, а в конце года выйдет новая глава киновселенной Marvel (да, «Шан-Чи и легенда десяти колец» также написана Дэйвом).

Повествование мультфильма Каллахэма берет лучшее из сюжетных троп кинокомиксов той же Marvel Universe. Зритель в некотором роде увидит, как собирается команда «супергероев» и встает на защиту идеалов Америки — еще не существующей «самой лучшей страны на свете», а лишь слова, придуманного в этой вселенной Авраамом Линкольном на смертном одре. При этом авторы уделяют внимание и развитию характеров, давая раскрыться потенциалу каждого из персонажей.

Так, сам Джордж Вашингтон, периодически цитируя Евангелие от Иоанна, пытается спрятаться за харизматичными лозунгами от внутренних переживаний. Перед нами, по сути, взрослый с непроработанными комплексами: Джордж не смог создать семьи, не уберег лучшего друга от смерти, не заметил предательства, а теперь на его шее ярмо последней воли погибшего товарища. Ведомый высокими идеалами о свободе, равенстве и братстве (да, французская революция и сюда заглянула на огонек), герой трансформируется под гнетом тяжелых обстоятельств.

Америка: фильм

Дабы разобраться, кто из персонажей присутствует в кадре, придется вспомнить школьный курс истории (или пойти более простым путем, открыв Википедию). «Америка: Фильм» не только использует реальных исторических личностей — в речи героев присутствует немало отсылок и параллелей с событиями войны за независимость и характерными чертами той или иной персоналии.

Конечно, каждые пять минут не придется останавливать просмотр и гуглить нового героя второго плана — удовольствие от просмотра можно получить без этого. Но для более глубокого погружения в контекст и считывания межстрочных смыслов некий бэкграунд, увы, необходим. Впрочем, для тех, кто прогуливал уроки истории в средней школе, создатели работают на уровне поп-культурных заигрываний: узнать в мотивах и действиях персонажей «Звездные войны», «Форсаж», «Дюну» и другие кинокультурные феномены не составит особого труда.

Путь главных героев от первых стычек с британскими войсками до масштабной финальной битвы, представляющий из себя симбиоз битвы при Хоте и сражения с Таносом, вдохновлен классическим тропом «Тысячеликого героя» Джозефа Кэмпбелла — от призыва к трансформации, прохождения испытаний и возвращения домой. Что в целом логично, ведь перед нами опять же не историческая летопись, а своеобразный «курс молодого бойца» по единению нового государства из разрозненных штатов, которые населяют кардинально отличные друг от друга люди.

Америка: фильм

Главным «орудием» Каллахэма стала ничем не ограниченная ирония (как сказал бы Альтрон, «свободная ото всех цепей»). Под «раздачу» попали студенческие общины (Сэм Адамс, например, возглавляет одну из них под названием «Умри, но не вступи»), английская транскрипция (Вашингтон и Адамс периодически поправляют соратников, которые коверкают их фамилии), сексизм (единственную девушку не хотели брать в команду просто из-за ее половой принадлежности), феминизм (женская версия Томаса Эдисона отстаивает право на занятие наукой), расизм (лучшая шутка мультфильма звучит в диалоге с черным кузнецом), патриархат (то, чего добивается команда благодаря Эдисону, в одно мгновение присваивает Адамс — белый цисгендерный мужчина) и право на покупку и использование оружия. Больше всего досталось, конечно, британцам: основные антагонисты мультфильма строят местную «Звезду Смерти», главным компонентом которой является… чай.

Творение Мэтта Томпсона и Дэйва Каллахэма — редкий пример анимационной ленты, способной одновременно и развлечь зрителя, и поднять актуальные (прежде всего, для американцев) остросоциальные вопросы через призму иронии. Однако перевести идеи мультфильма на универсальный язык у создателей не вышло: «Америка: Фильм» — специфический продукт, нацеленный преимущественно на носителей американского культурного кода.