«Человек, который продал свою кожу»: Рецензия Киноафиши

Сириец из Ракки Сэм Али (Яхья Махайни) во время публичного объяснения в любви своей девушке ненароком затрагивает тему революции и свободы. Вскоре герой, вызвав тревогу у властей, оказывается за решеткой. Спасаясь от тюрьмы, он сбегает из страны в Ливан, где ему приходится выживать и посещать художественные выставки ради бесплатной еды. На одном из таких мероприятий Сэм встречает арт-дилера Сорайю (Моника Беллуччи) и бельгийского художника Джеффри (Коэн Де Боу). Узнав, что перед ними беженец из Сирии, художник загорается весьма необычной идеей превратить спину парня в своего рода произведение искусства: вытатуировать на ней шенгенскую визу. Теперь новый статус беженца позволяет ему отправиться в любую точку мира, где проходят выставки, а сам он превращается в шокирующий экспонат.

Работа Каутер Бен Ханьи, премьера которой прошла еще на 77 Венецианском кинофестивале и которая также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм», была отчасти вдохновлена реальной историей. Бельгийский художник Вим Дельвуа вытатуировал рисунок на спине человека по имени Тим Штайнер. Увидев, как мужчина посреди Лувра демонстрирует своей спиной произведение искусства и тем самым превращает собственное тело в экспонат, режиссерка взяла это за основу фильма, но, в отличие от перформанса в музее, пошла чуть дальше. Используя искусство как способ начать диалог, Бен Ханья обращает наше внимание на миграционный кризис и столкновение двух культур, где одна заведомо доминирует над другой.

Человек, который продал свою кожу

Было довольно много разговоров о телесности и границах тела в современном искусстве. Одним из самых ярких примеров является творчество Марины Абрамович, которая непрестанно исследует пределы своих физических возможностей. Другими словами, искушенную аудиторию вряд ли можно удивить тем, что название фильма не является метафорой, а парень буквально продает свою кожу ради художественного акта и денег (и встречи с любимой). Однако, поднимая вопрос о беженцах, создатели картины нащупывают еще не зажившую рану целой культуры, которая продолжает кровоточить, подобно ее народу. Это открытый вызов нашей эпохе, где лицемерие развитых стран разоблачается в контексте иронии в выставочных залах.

Как выразился сам художник в фильме, «мы живем в мрачную эпоху, когда, если вы из Сирии, Афганистана или Палестины, то являетесь персоной нон грата». Сделав из Сэма холст, практически товар, Джеффри дал ему возможность путешествовать по миру. В этом и заключается величайший парадокс современного цивилизованного мира: перемещение вещей оказывается намного свободнее, чем перемещение людей. Бен Ханья исследует статус человека без гражданства в мире, где искусство и коммерческие проекты могут быть свободнее обычного человека. Вероятно, подобный перформанс в искусстве вызвал бы немало шума, что, впрочем, и демонстрируется в фильме: движение за права беженцев начинает выступать против выставления Сэма в музейном пространстве, заявляя, что он – жертва эксплуатации. И здесь снова выдвигается острый вопрос о том, где заканчиваются пределы искусства, которому, кажется, сейчас дозволено как никогда больше, и где начинается лицемерие Первого мира в отношении развивающихся государств. Однако каким бы вызывающим ни был художественный проект героя Джеффри, сам фильм оказывается менее смелым, чем экспонат «Сэм». В одной из сцен художник вспоминает историю о Пигмалионе и заявляет герою, что их связь – полная противоположность данного мифа. Пожалуй, именно этого не хватает «Человеку, который продал свою кожу»: тончайшего взаимодействия автора с его творением, пусть даже это творение – другой человек. Возникает пробел, который хочется чем-то заполнить, но даже романтическая линия и поиск своей свободы не оставляют должного удовлетворения. А последние тридцать минут больше напоминают типичное голливудское кино, чем суровый реализм Третьего мира.

Человек, который продал свою кожу

Фильм Бен Ханьи очевидно является одним из важнейших событий прошлого года. И дело не столько в его актуальности, связанной с событиями на территории Сирии, сколько в категории свободы, над которой бились еще античные философы. Что такое свобода? Есть ли у нее границы? Свободны ли мы с вами? Что ж, мы совершенно точно свободны выбирать фильм, который хотим посмотреть, а данная лента придется по душе в первую очередь тем, кто не пропускает фестивальные премьеры и провокационные темы в кино.