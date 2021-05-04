«Ангел мести »: Рецензия Киноафиши

Виктория пытается вылечить дочь от тяжелой болезни, но для этого нужно очень много денег. Старый друг семьи, комиссар полиции на пенсии, предлагает помощь взамен на услугу. За ночь нужно посетить пять точек и забрать сумки с деньгами у местных бандитских группировок. Вот только для этого Виктория должна нарушить уговор и вновь выйти на преступную арену. Девушка хочет отказаться от рискованной затеи и найти другой выход, но ей не оставляют шанса и похищают дочь. Теперь Виктории придется вспомнить старые навыки, чтобы дожить до утра и закончить эту опасную миссию, в которой замешаны продажные копы и политики, мечтающие удержать власть на улицах в своих руках.

По синопсису «Ангел мести» выглядит очередным лихим боевиком прямиком из прошлого, в который остается лишь добавить эффектный современный экшен. Режиссером выступил Джордж Галло, больше известный как сценарист франшизы «Плохие парни». История в подобных картинах чаще всего формальность, а все внимание достается ураганным погоням и громким перестрелкам. Кажется, все атрибуты отличного боевика здесь должны быть на месте, сюжет молниеносно движется вперед и не забывает об интриге. Неугасающую ярость главной героини подкрепляют страх за жизнь дочери и желание окончательно оставить старую жизнь в прошлом. Способ выбран самый незамысловатый — убить всех причастных и вставших на ее пути. Даже кастинг выглядит довольно удачным, ведь главные роли достались Руби Роуз, прошедшей подготовку «Джоном Уиком 2», и Моргану Фриману, не нуждающемуся в представлении. Вот только этого оказалось мало.

Ангел мести

Неожиданно, но в фильме больше говорят и вспоминают былое, чем стреляют. Трупов все равно будет много, но почти каждый конфликт превращается в нудный диалог о бессмысленных прошлых отношениях или закулисных интригах, связанных с «кротом», внедренным в группу продажных полицейских. Сюжет оборачивается бесконечным затягиванием времени и никак не влияет на раскрытие характеров персонажей. В особенности это касается погибшего брата Виктории. О его прошлых заслугах постоянно вспоминает местная мафия. Он, словно призрак, нависает над настоящим героини и забирает все лавры себе, забывая, что в фильме мы будем наблюдать за его сестрой. Местный темп подходит лишь отставному копу в исполнении Моргана Фримана, который играет инвалида в коляске и передвигается исключительно по своему огромному особняку.

Эпизоды экшена буквально приходится собирать по крупицам, но их главная проблема кроется не в количестве. Все действие происходит слишком стремительно, и первые перестрелки представляют собой скорее монолог из точных безответных выстрелов в головы нерасторопных врагов. Динамику можно разглядеть лишь в местных погонях, но почти все ограничиваются бесконечными поворотами и виляниями из стороны в сторону под неопасные выстрелы врагов, способных посоревноваться и с имперскими штурмовиками. Главные злодеи тоже не отстают и больше похожи на самоубийц, терпеливо ждущих, пока Виктория придумает, как окончательно прервать их болтовню навечно.

Ангел мести

Правда, и на этом «Ангел мести» не останавливается, предлагая в дополнение к скучному действию очень плохую реализацию. В глаза бросается хромакей, ужасные, по современным меркам, взрывы и отсутствие хоть какой-то связи с реальностью. Представьте, что с момента брошенной гранаты главная героиня успевает добежать до мотоцикла, надеть шлем, завести транспорт и отъехать подальше от взрыва. Стреляют здесь приблизительно так же, лишь целясь в сторону противников, а везет исключительно главным героям.

«Ангел мести» — боевик, в котором не работает практически ни один элемент. Картина предлагает не яркий и ураганный экшен, а утомительные диалоги о прошлом, настоящем и будущем, с неинтересными персонажами, больше похожими на какие-то наброски. Венцом этого становится очень слабое техническое исполнение, портящее и без того скромные перестрелки и погони. Картина понравится поклонникам боевиков о мести.