«На скорости»: Рецензия Киноафиши

Артём (Денис Нурулин) живёт в Москве с мамой и папой и увлекается машинами и автоспортом. Родители явно его избаловали, он берёт без спроса отцовскую «Вольво» и разбивает на сходке дрифтеров. В наказание его отправляют на юг, в Ростов, к деду. Егор Матвеевич (Владимир Стеклов) – суровый тренер, он держит картинг-центр, где обучает молодых гонщиков, сам он в прошлом звезда отечественного автоспорта. Дела у центра идут не очень, аренду оплачивать всё труднее, но Егор Матвеевич не сдаётся.

В то время, как некоторые региональные кинематографы, такие как якутский или в некоторой степени кавказский, становятся всё ярче, самобытнее и выделяются в уже какое-то самостоятельное явление, регионы европейской части России в кино могли бы быть представлены и лучше. На один «Я худею!» с вполне киногеничным Нижним Новгородом придётся несколько фильмов, где региональная Россия – пространство всепобеждающей хтони. Тем приятнее видеть, что Ростов изображён в картине «На скорости» вполне уютным городом со своим колоритом. К сожалению, список весомых плюсов ленты на этом иссякает.

На скорости

Главная проблема «На скорости» в принципиальной нехватке скорости. Дороговизна тюнингованных спорткаров для бюджета компенсирована вроде бы изящно – большая часть фильма проходит на картодроме. Картинг – простой, сравнительно дешёвый и достаточно впечатляющий вид автоспорта, но даже его в ленте слишком мало. Апофеозом такого незрелищного подхода становится сцена (заметим: сценарно вполне мотивированная, но от этого не менее показательная), в которой опытный тренер проходит с подопечными трассу пешком, без колёс.

Драмы-воспитания из фильма не вышло: разногласия деда и внука сугубо комедийны и острейший пик конфликта в прямом смысле выливается ведром холодной воды на голову. Владимир Стеклов убедительно играет сварливого, но всю душу посвятившего делу человека, вот только его герой более-менее раскрывается лишь в последнем акте.

На скорости

Взаимодействие же главного героя со вторым планом упирается в несколько пикантный нюанс. Артём позиционируется как школьник, это даже пару раз за фильм обшучивается, но Денис Нурулин при всём юношеском обаянии не тянет даже на старшеклассника-акселерата. Не делают ситуацию лучше ни Таша Цветкова и Кирилл Каганович, которые явно старше заявленного возраста протагониста (что они, спрашивается, вообще с ним водятся?), ни Евгений Овчинников и Веста Буркот, играющие родителей Артёма, а внешне тянущие скорее на его старших брата и сестру. Герои оказываются в некоем вневременном лимбе, за счёт чего правдоподобие их отношений теряется.

При всём этом «На скорости» остаётся не особо напрягающей комедией об московском пареньке, продуктивно смотавшемся на каникулы в Ростов, подкачавшем навыки вождения и даже поучаствовавшем в уличных гонках. Любителям ненапрягающего зрелища наверняка понравится.