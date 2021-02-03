«Дважды два»: Рецензия Киноафиши

Две пары – Марта с Ильей и Соня с Антоном – встретились как-то вечером, чтобы поужинать в одном из московских ресторанов. Первые женаты уже несколько лет, вторые вместе совсем недавно. Самая молодая и недальновидная Соня, отойдя с Мартой в уборную, делает ей неожиданное и очень пикантное предложение – на одну ночь обменяться партнерами. Это приводит к выяснениям отношений, веренице ссор и вскрытию правды, которую все четверо прежде предпочитали замалчивать.

Если вам показалось, что нечто подобное вы где-то уже видели, то вам не показалось. Совсем недавно каталонец Сеск Гай выпустил комедию «Соседи сверху», где камнем преткновения в отношениях главных героев поначалу тоже становится секс. И точно так же он (или его отсутствие) в итоге оказывается лишь предлогом для того, чтобы попытаться разобраться в причинах неудач внутри собственной пары.

Дважды два

Режиссер Виталий Манюков, тем не менее, пытается в историю Гая добавить что-то от себя. Так, немногочисленные персонажи фильма отвечают за несколько стадий романтических отношений. Есть начинающий ухаживать за коллегой молодой официант. Соня с Антоном, которые только сошлись. Пара сотрудников отеля, кажется, движущихся в направлении брака. Молодожены, вдохновленно бегущие к Лужкову мосту, чтобы повесить там свой замочек. Марта с Ильей – супруги, чьи отношения из одной крайности бросаются в другую. И, наконец, безымянный таксист, состоящий в браке уже больше двух десятков лет. «Дважды два» мог бы стать рефлексией на тему того, как меняются отношения с наступлением каждого из этих этапов, но в итоге выглядит ответом на вопрос: почему брак – это плохо? Потому что вам будут либо изменять, либо регулярно пилить, так что лучше туда даже не лезть.

Происходит это потому, что все претензии героев друг к другу так и останутся неразобранными. Илья изменяет, Марта об этом прекрасно знает, но она ограничится парой обличающих фраз в его адрес, даже когда тот попытается изнасиловать Соню, а потом продолжит быть кроткой и скромной женой. У самого Ильи образ Марты в его голове, как оказывается, не совпадает с настоящей Мартой, но он отвергает саму мысль о том, что мир устроен не так, как он хочет, и потому эта конфронтация тоже сходит на нет. Разумеется, происходит это все из-за барахлящей коммуникации, и фильм Манюкова в том числе о последствиях этого сбоя для отношений, но все-таки он топчется на одном месте, и никакая смена локаций с ресторана на отель не оживляет довольно вялого повествования.

Дважды два

Удивительно, конечно, каким ходячим маскулинным клише получился Илья. Он бросается фразами о «мужских потребностях», готов дойти до изнасилования, чтобы отомстить, и убежден, что женщине (тем более его жене) по определению не может хотеться большей сексуальной свободы. А если и хочется, то она автоматически попадает в разряд подстилки и развратницы. Но опять же его столкновение с реальностью, в которой Марта заинтригована предложением Сони, закончится тем, что он просто отмахнется от этой мысли.

Смотреть «Дважды два» стоит ради того, чтобы убедиться, что для съемки полного метра не обязательно иметь профессиональное оборудование. Фильм полностью снят на смартфон, и хотя это совсем не первопроходческий метод съемки (еще в 2015 году вышел «Мандарин», спустя несколько лет – «Птица высокого полета» Содерберга, да и в России в 2018 году выпустили «Фагот»), он все-таки нов и заслуживает внимания.