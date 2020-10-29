«Пустошь тьмы и зла»: Рецензия Киноафиши

Когда отец, годами существовавший благодаря системе жизнеобеспечения, оказывается на пороге смерти, его дети Луиза и Майкл приезжают на отдаленную родительскую ферму в Техасе, чтобы попрощаться. «Вам не следовало приезжать», — зловеще предостережет их мать, и в скором времени ее дети действительно будут вынуждены пожалеть о своем визите.

Режиссер Брайан Бертино в «Незнакомцах» уже обращался к теме беспричинного нанесения вреда, единственным основанием для которого является сама возможность это сделать. «Почему вы это делаете?» — «Потому что вы дома». То же самое происходит и в «Пустоши тьмы и зла», однако зло здесь переходит на новый уровень: теперь оно представлено не трио психопатов, вломившихся в дом случайных незнакомцев, а самим Сатаной. Бертино, руководствуясь принципом «дьявол кроется в деталях», не показывает в кадре никаких чудовищ с рогами и копытами, но раскидывает тут и там почти неприметные, казалось бы, мелочи, намекающие на присутствие чего-то недоброго на этой убогой ферме. Темные силуэты, которые ошибочно принимаешь за тени персонажей, мрачные фигуры в дверных проемах, стоящие настолько неподвижно, что есть вероятность их попросту не заметить, лишь однажды промелькнувшее в стаде беспокойных овечек недоброе лицо. Концентрация этих намеков растет с каждой минутой, и чем ближе финал, тем очевиднее, что благоприятное стечение обстоятельств героям не грозит.

Пустошь тьмы и зла

Фильм охватывает семь дней из жизни Луизы и Майкла, причем эта неделя начинается с трагедии и ей же заканчивается. Но это выглядит, скорее, как закономерность: Бертино с самого начала мастерски удается создать зловещую атмосферу, на что, в частности, работает невероятно угнетающий саундтрек. Вообще работа режиссера со звуком заслуживает отдельного упоминания. Кроме обязательного для хоррора скрипа странным образом открывающихся дверей и режущего слух названивающего телефона, в «Пустоши тьмы и зла» есть еще и омерзительное дыхание, кряхтение и стоны того самого незримого демона, тенью нависающего над Луизой, Майклом или почти бездыханным телом их отца. И хотя дьявол так и не предстанет перед зрителями во плоти, от одних только звуков — предвестников его появления — становится не по себе.

Что выгодно отличает эту работу Брайана Бертино от других, схожих с ней по сюжету, так это отсутствие у героев страшных тайн вроде родового проклятия или внутрисемейных расправ вековой давности. Напротив, Стрэйкеры — одна из множества точно таких же семей, просто им не повезло больше, чем остальным. Хотя они и не проявляют свою заботу друг о друге очень явно, нетрудно заметить, что другие члены семьи им небезразличны, но проживание в разных местах и невозможность регулярно видеться внесли в их отношения некоторую неловкость и отрешенность. Однако даже если бы в доме Стрэйкеров царили любовь и взаимопонимание, вряд ли их история сложилась бы иначе: Бертино создает впечатление нигилиста, уверенного, что зло — повсеместно, беспричинно и беспристрастно. Оно приходит просто потому, что таков порядок вещей, и любой человек бессилен и ничтожен перед ним.

Пустошь тьмы и зла

У Брайана Бертино получился достойный пример хорошего хоррора, в котором он не злоупотребляет скримерами, а только разбавляет ими неторопливо накаляющуюся обстановку. Для жаждущих прилива адреналина фильм подойдет идеально, хотя к нему будет прилагаться и ощущение безысходности за счет гнетущей атмосферы уныния, которую Бертино удается сохранять на протяжении всей картины.

Алена Попова