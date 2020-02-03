«Мама. Гостья из тьмы»: Рецензия Киноафиши

Маленький и очень злобный мальчик Питер любил издеваться над животными, но получил по заслугам. Было это в начале ХХ века в небольшом итальянском поселении. Спустя примерно сто лет археолог Норман и его глухонемая дочь отправляются именно в этот городок на раскопки старого кладбища. Желая пообщаться с погибшей мамой, девочка проводит магический обряд и сталкивается со злыми духами.

Количество фильмов ужасов о злых детях и духах, которые нападают на археологов, пожалуй, уже не поддаётся исчислению. И даже если совместить обе эти истории, ничего оригинального всё равно не выйдет. Однако и в стандартных сюжетах талантливые авторы могут найти что-то новое и добавить какие-то неожиданные приёмы. Тем более что это редкий случай прокатного фильма ужасов, который произведён в Италии.

Мама. Гостья из тьмы

Увы, авторам новой «Мамы» не удалось создать хоть сколько-то оригинальный сюжет. Действие лишь следует за самыми стандартными клише, даже не пытаясь как-то необычно их обыграть. С самого начала понятно, что дух мальчика вернётся и будет портить кровь окружающим. И даже пара якобы неожиданных сюжетных поворотов совершенно явно считываются заранее. Кстати, в оригинале фильм так и называется — «Злобный Питер», и не очень ясно, зачем локализаторы сместили акцент на второстепенную (хоть и тоже очень страшную) маму.

Но даже и это не главная проблема фильма. Странный и очень рваный сценарий не позволяет хоть как-то почувствовать персонажей. Даже у главной пары — Нормана и его дочери Лиз — отношения выглядят очень уж схематично. Из ниоткуда появляются скандалы и споры, а трогательные сцены выглядят совершенно искусственными.

Мама. Гостья из тьмы

О второстепенных героях и говорить не приходится. Все они — обычные функции. Новая знакомая внезапно всеми силами помогает семье, не имея для этого никаких причин. Регулярно появляются «боги из машины» с подсказками. А к финалу зачем-то подбрасывают ненужные клиффхэнгеры, которые ни на что особо не влияют. Всё это делает сюжет картонным и полностью рушит возможность как-то прочувствовать переживания героев, хоть их история и вполне человечна.

И всё же фильм не так однозначно плох. Мало того, большую часть времени смотреть его приятно. Всё дело в том, что авторы, явно оперируя довольно небольшим бюджетом, сумели создать очень приятную и интересную картинку. Локаций здесь не так много, но камера чуть театрально показывает их максимально красиво. Отдельной похвалы заслуживает и работа с цветом. «Мама» не застревает в традиционной для ужастиков серо-синей гамме. Здесь тёплые тона реального мира противопоставлены холодным краскам при появлении призраков, радует зелень леса, и даже с темнотой перегибают очень редко.

Мама. Гостья из тьмы

Конечно, мистические элементы здесь показаны довольно просто, скорее в духе старого кино, а не современных хорроров. Но удивительным образом многие скримеры оказываются удачными благодаря, опять же, интересной операторской работе. Может, они и не напугают слишком сильно, но хотя бы захватят внимание.

В конечном итоге «Мама: гостья из тьмы» оставляет очень смешанные эмоции. Фильм может понравиться тем, кто ищет именно приятного визуального ряда и не слишком следит за сюжетом. Отдельные сцены с явными отсылками к классике жанра наверняка порадуют. Но всем внимательным зрителям раз за разом придётся спотыкаться об очередные сюжетные костыли, которые добавили для связности истории, и слушать стереотипные диалоги. И примерно к последней трети фильма, когда все необходимые объяснения уже будут получены, вместо накала эмоций останется только следить за очередным стандартным поворотом и ждать логичной развязки. Или же просто любоваться съёмками.

Алексей Хромов