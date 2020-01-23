«Барашек Шон: Фермагеддон»: Рецензия Киноафиши

Остроумный и энергичный барашек Шон продолжает хулиганить. Вместе со своими товарищами по ферме он устраивает всевозможные игры, которые неизменно пресекает пёс хозяина. Но когда бараны в ночи решают заказать пиццу, вместо угощения к ним случайно попадает юная инопланетянка Лу-Ла. Теперь Шон должен помочь ей добраться до космического корабля, не попав в лапы суровых правительственных агентов.

Всю рецензию на очередной мультфильм из многолетней серии можно было бы уместить буквально в десяток слов. Всё дело в том, что истории о Шоне и его друзьях всегда примерно одинаковые. И тем, кто любит мультсериал и предыдущую полнометражку, точно понравится и «Фермагеддон».

Барашек Шон: Фермагеддон

Появившись в рамках легендарного ныне «Уоллеса и Громита» от мастера пластилиновой анимации Ника Парка, барашек Шон быстро ушёл в отдельное плавание, получив собственный сериал. Правда, он оказался значительно проще, чем творения самого Парка: в коротких зарисовках даже не было текста, а сюжеты стали совсем наивными. Но именно за это его полюбили дети и взрослые: каждый эпизод можно смотреть отдельно от других, и в них никогда не было пошлости или агрессии.

Ровно таким же вышел и «Фермагеддон». Кстати, поклонников творчества Ника Парка порадует тот факт, что мастер лично поработал над сценарием нового мультфильма, и в отдельных сценах можно заметить отсылки к другим его произведениям.

Очередное приключение барашка полностью соответствует атмосфере знаменитого мультсериала. В нём всё так же нет текста, а сюжет легко поделить на несколько коротких сцен. Однако к знакомым героям прибавляется несколько новых колоритных персонажей. В первую очередь это милая инопланетянка, которая умеет копировать любые звуки.

Барашек Шон: Фермагеддон

И даже злодеев (то есть охотников на НЛО) здесь сделали вовсе не страшными. Мотивы их начальницы оказываются скорее трогательными, чем агрессивными, а остальные вовсе напоминают забавных миньонов. Плюс к этому в кадре постоянно мелькает смешной робот, до неприличия похожий на знаменитого ВАЛЛ-И, он точно станет любимцем всех детишек младшего возраста.

Юмор строится на простейших ситуативных шутках без каких-либо попыток придумать что-то слишком оригинальное: шалости овец, погром в супермаркете, нелепый полёт на космическом корабле, которым никто не умеет управлять. Всё это, разумеется, было уже в десятках мультфильмов, но «Барашек Шон» заимствует настолько классические приёмы, что обвинять его во вторичности просто не получится. Тем более что действие регулярно позволяет себе прямые и очень милые отсылки к классическому «Инопланетянину» и даже «Секретным материалам».

И ещё авторы умудрились уместить в наивный сюжет несколько интересных и полезных для детей младшего возраста мыслей. Здесь и история взаимопомощи, и даже предостережение на тему бегства от родителей (пусть и случайного). Жадный хозяин Шона в финале, как обычно, получает по заслугам, а злодейка (на самом деле вовсе и не злая) исполняет свою мечту.

Барашек Шон: Фермагеддон

Искренне переживать за героев смогут лишь самые юные зрители. Остальным же воспринимать «Фермагеддон» слишком серьёзно просто невозможно, да и не нужно. На это намекает и максимально упрощённый визуальный ряд, и нелепость всего происходящего на экране. Взрослым останется только смеяться над обилием гэгов и глупыми поступками героев.

Наверное, полнометражные версии таких историй — лишь дань современному бизнесу. Даже по первой полнометражке чувствовалось, что «Барашку Шону» уютнее в рамках десятиминутных скетчей. «Фермагеддон» лишь подтверждает эту мысль. Хоть он и длится чуть больше часа, историю можно было рассказать короче раза в два, и она стала бы только лучше. Но ради похода в кинотеатр с детьми или совсем непритязательной компанией друзей его всё же стоило выпустить.

Алексей Хромов