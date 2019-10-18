«Окей, Лекси!»: Рецензия Киноафиши

Фил — тот самый чувак, которого вы периодически видите на автобусной остановке: даже ураган, снесший эту самую остановку до основания, не отвлечет его от экрана смартфона. В фильме Джона Лукаса и Скотта Мура, сценаристов «Мальчишника в Вегасе» и «Очень плохих мамочек», урагана нет, хотя он бы там точно не помешал. Зато там есть уже упомянутый Фил и его скучная работа в офисе, а еще ужин из лапши со свининой, которую для него каждый вечер безмятежно заказывает Siri. По досадной случайности старый телефон разбивается на маленькие кусочки, поэтому ему на замену Фил покупает новый телефон с уникальным ПО по имени Лекси.

Проблема с этой лавстори 21 века по сути только одна, но она огромна. Создатели фильма о своенравном ПО не определились с тем, что же именно они хотят создать, или же просто решили, что зритель не будет с этим разбираться. Главное — побольше заезженных шуточек на квадратный сантиметр экрана, и все сработает само. Поэтому нет ничего удивительного, что на выходе «Окей, Лекси» становится настоящим макабром с трудом вяжущихся между собой мотивов, которые, кажется, уже просто зажили своей собственной жизнью. Первым среди них идет история про неуправляемый телефон, который выводит героя из зоны комфорта. Именно благодаря ему неудачник по имени Фил должен обрести настоящих друзей, красавицу-возлюбленную, получить повышение на работе и всеобщее признание своих заслуг, а еще, конечно, наконец взглянуть на красоту мира вокруг не через камеру смартфона.

«Окей, Лекси»

Лекси любой ценой будет не давать герою идти по привычной колее, заставит Фила провести вечер с коллегами по работе вместо просиживания штанов дома за просмотром Netflix, столкнет его с владелицей веломагазина по соседству, в которую он, конечно же, сразу влюбится и у которой, как назло, нет даже аккаунта в Instagram. И даже этот замыленный сюжет можно было бы простить его создателям, но за полтора часа он не обрастает ни одной по-настоящему интересной деталью: если начальник — то фриковатый придурок, если идеальное свидание — то ночная поездка на велосипедах, а если идеальная возлюбленная — то в исполнении Александры Шипп. В фильме ее зовут Кейт, и там, где раньше героини, грустно опустив взгляд, признавались в том, что они все время выбирали себе не тех мужчин в прошлом, она признается к существовавшему пристрастию к ванильным фото в Instagram. Режиссеры крутятся как могут, и их можно понять: но с процессом осовременивания сюжетов иногда стоит быть чуть аккуратнее.

Дальше - больше: Лекси сама влюбляется в Фила и пытается всеми силами развести парочку на разные концы города, вызвав в качестве подмоги бывшего возлюбленного Кейт. В конце концов, почему Лекси этого не сделать, если она знает о своем владельце все: от цвета глаз до номера банковского счета. Вторая часть фильма превращается в плохое подобие фильма «Она» с Хоакином Фениксом, только фильм Лукаса и Мура начисто лишен обаяния фильма Спайка Джонса.

Вишенкой на торте же становится эпизод, в котором Лекси завладевает всеми экранами города в надежде сохранить Фила при себе, и такой вариант «Матрицы», честно говоря, может присниться только в скучном сне. Вывод напрашивается сам собой: свалив в один котел все известные истории, не сваришь новой и вкусной каши, если не знаешь рецепта. И даже на сарафанном радио «Мальчишника в Вегасе» далеко не уедешь.

Ксения Ильина