«Однажды в Америке или чисто русская сказка»: Рецензия Киноафиши

Правитель африканской страны Анунакии Макбук 101-й (Эммануил Виторган) завещает своему сыну, рыжебородому Макбуку 102-му (Михаил Башкатов) взять в гарем «юбилейной» женой русскую девушку. И не любую, а только «невинную, как родник». По счастливому совпадению, из города Закидонска в Анунакию как раз летит женский ансамбль вместе с разодетой в готические одежды переводчицей Валей-Валькирией (Марина Орлова). В это же время на другом конце земного шара американцы решают, что пришла пора насадить в Африке демократию. В страну Макбука проникают агенты, подстрекающие недовольное население на бунты под лозунгами «Вступай в ополчение, получай печенье» и «Удовольствие близко: пицца, гамбургер, сосиска».

«Однажды в Америке» — одно из последних произведений сатирика Михаила Задорнова. В титрах фильма он значится как автор сценария и художественный руководитель. В финале Задорнов сам появляется в кадре и дочитывает текст рассказчика. Очевидно, именно его имя свело на съёмочной площадке всю эту пёструю компанию, состоящую из бывших кавээнщиков (помимо Башкатова, здесь играют лидеры команды «Уездный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин), профессиональных телеюмористов (Николай Бандурин, братья Пономаренко), певца Дениса Майданова и заслуженных артистов Эммануила Виторгана и Юрия Гальцева.

Смотреть на них в кино совершенно необязательно. В Новый год картину показали по НТВ, и с тех пор она легально доступна на официальном сайте канала. Отдельно, конечно, хочется отметить наглость прокатчика, выпускающего такой фильм на большие экраны уже после телевизионной премьеры.

«Однажды в Америке»

Публика, которая в последние годы ходила на концерты Задорнова, наверняка сможет получить удовольствие и от «Однажды в Америке». Таким людям лучше сразу закрыть этот текст — он их всё равно ни в чём не переубедит. У них в голове уже давно уложилось, где живут «ну тупые», а где — умные, красивые и непобедимые. Если же ваша картина мира чуть сложнее, то просмотр «чисто русской сказки» вполне может обернуться пыткой. Фильм наполнен шовинистическим юмором самого худшего пошиба — точно такой же сейчас процветает и на российском телевидении, от некогда любимого, но давно отставшего от актуальной повестки КВН до пошлейшей «Международной пилорамы» с Тиграном Кеосаяном.

Патернализм: тупой народ привязан к своему тирану, и в этом его счастье. Сексизм: в фильме нет женщин — только «бабы», которые либо выполняют обязанности тягловых лошадей, либо соблазняют мужчин. Ладить и договариваться между собой они умеют плохо, даже если состоят в родственных отношениях. Мать главной героини понимает, что дочь в беде, после сообщения «Мама, я тебя люблю!»: «Разве может такое дочь написать родной матери, если всё нормально?» — волнуется она (кажется, кого-то в детстве не любили, печально).

Омерзительный антисемитизм, как это часто бывает в России, замаскирован под якобы доброжелательное ёрничанье. На службе у опального русского олигарха состоит персонаж Моисеич, который постоянно бегает со счетами и выслушивает от начальника фразы вроде «Ты меня не предашь, пока бабки есть» или «Евреи для того и нужны русским, чтобы русские могли ничего не делать». Для полного набора не хватает, кажется, только гомофобии, и тут — бинго! — ближе к финалу подъезжает шуточка про «голубые каски». Добавьте к этому ужасный звук, отвратительную работу с камерой, блёклые музыкальные номера (да, здесь ещё и поют) и спецэффекты, как в любительских свадебных видео.

Самый сюрреалистический момент связан с американскими эпизодами. Президент, которого изначально должен был сыграть сам Задорнов, почему-то часть своих реплик произносит по-русски, а часть — на какой-то реверсивной тарабарщине (видимо, английский для «не тупых» слишком сложен, и на площадке им никто не владел). Больше всего это похоже на речь обителей Чёрного вигвама из «Твин Пикса» Дэвида Линча. Хочется верить, что это не идея Задорнова и не чьё-то внезапное озарение, а тайное послание кого-то из членов съёмочной группы, кто всё же знает и любит кино. Возможно, его (или её?) держали в заложниках, чтобы он или она не проявили своих профессиональных качеств и не испортили цельную в своей бездарности атмосферу фильма. Дорогой товарищ, I feel your pain. Давай вместе надеяться, что лет через 25 такой юмор наконец-то канет в лету.

Ксения Реутова