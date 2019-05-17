«Танцуй сердцем»: Рецензия Киноафиши

Три молодых уличных танцора приезжают в Париж, чтобы принять участие в турнире «Звёзды хип-хопа». Красавец Жозеф, его девушка, а также лучший друг детства Карим. Ребята быстро находят себе отличную команду, но спустя пару недель девчонка внезапно уходит к «вожаку стаи» по имени Юрий, команда разваливается, а парни, уверенные, что всё потеряно и будущего нет, переезжают к отчиму Жозефа, с которым он не общался 12 лет. Отчим — преподаватель в балетной школе, которого давно собираются турнуть с работы за консерватизм. Наслушавшись критики в свой адрес и насмотревшись на страдания сына своей бывшей, он приглашает Жозефа и Карима учителями к своим студентам.

Если сюжет показался вам подозрительно знакомым — не тушуйтесь. Французские продюсеры решили снять собственную версию британского фильма 2010 года «Уличные танцы 3D». Собственную версию, не ремейк. Изменили не только пол главных героев, но смысл и назначение каждой детали в сценарии, а также главный финальный аккорд. Оригинальный фильм был крут своим безграничным позитивом. В фильме Дживы и Пасквини всегда светило солнце, кроссовки не жали, сомнения не мучали, взрослые всегда были адекватными людьми и общались на равных. Француз Ладислас Шолла, известный театральный постановщик, взявшись за фильм про уличные танцы, решил полностью деконструировать жанр, сделав с форматом примерно то же самое, что Гуаданьино с «Суспирией».

«Танцуй сердцем»

Шолла пропустил все штампы молодёжного танцевального фильма через мясорубку подросткового ангста, обильно поперчив для кучи кризисом среднего возраста поколения своих сверстников. Но напрягает в картине вовсе не это. Фильмы про танцы — это всегда эскапизм и гормоны. Единственный жанр, где «папашино» нытье обычно выглядит откровенно посторонним элементом. Режиссёр же осмысленно выбрал позицию ментора. Старшего товарища, который вдобавок хочет, чтобы его поняли, простили и начали уважать. «Пойми, твои родители — не лузеры, прими этот факт и тебе самому станет легче». История от этого, наверное, только выигрывает, но потенциальный зритель может махнуть рукой и слиться.

Куда более удачным вышел у Шоллы его главный посыл. Когда в фильме каждые десять минут всплывает фильм «Рокки», возникает ощущение, что он нужен авторам только для того, чтобы подчеркнуть разницу между поколениями. Мол, молодёжь не помнит хорошие фильмы. Но ближе к финалу становится уже очевидно: Ладислас Шолла снимает собственного «Рокки». Ну или «Парня-каратиста» в «легендарной» версии Барни Стинсона. Великое мотивационное кино про то, что поражение в одном бою — это ещё не конец жизни. Наоборот, это её начало.

Феликс Зилич