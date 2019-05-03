«Принцесса Эмми»: Рецензия Киноафиши

Эмми живёт в замке — тем не менее, она очень современная принцесса без заносчивых привычек. Не потребует немедленно добавку пудинга и не задерет носик перед необходимостью поработать по дому. Эмми обожает проводить весь день в конюшне со своими лошадьми и находить приключения на свою корону. Иными словами, никак не вписывается в образ воспитанной наследницы престола. Родители Эмми тоже не путаются в подолах расшитых нарядов, а носят с виду базовые коллекции мирового масс-маркета. От обычных взрослых их отличает разве что корона на голове. Однажды в замок приезжает кузина Эмми, само «Мисс совершенство», полная противоположность нашей героини. Наглая, сварливая и очень вредная. Теперь отношения Эмми с её личным миром, в котором есть место общению с парнокопытными и разгадкам волшебных тайн, окажутся под большой угрозой.

«Принцесса Эмми»

Фильм Пита де Риккера основан на известной серии немецких книг «Принцесса Эмми и её лошади». Это такая очень добрая познавательная литература для маленьких девочек, где совсем не живут агрессия и насилие. Мир гармонии, улыбок и вкусно пахнущих детским шампунем блестящих лошадиных грив. Эмми — любимая дочь из любящей семьи. Прекрасная ролевая модель для читательниц и почитательниц. У принцессы, кстати, есть брат. Принц любит кататься на скейте по замку, чем крепко докучает всем его жителям и захожим гостям. «Эмми» вообще хочется похвалить за актуальность переосмысления, очень аккуратную и не размашистую. Герои не торчат в экранах гаджетов, королевские особы не трезвонят подругам по вебчату — персонажи просто выглядят как люди, а не фигурки со свадебного торта, и общаются, как во взрослом европейском мейнстриме.

Что немаловажно, мультфильм не теряет своих сказочных и поучительных задач. Срабатывают точные психологические детали: богатая кузина один в один воплощает собой её родную мать. Точно рисуется образ отрицательного героя, необходимо понятного для категории 6+. В лёгкой форме, без глупого надрыва и истерик история очень вежливо разъясняет и расставляет акценты. Лошадей в дом пускать нельзя; если кататься на доске в помещении, можно что-нибудь разбить или травмироваться. Особенно неожиданно приятно, что «Принцесса Эмми» практически лишена глупых гэгов, а шутки очень интеллигентны.

«Принцесса Эмми»

Единственные, кто не поддался никакому переосмыслению, — это карикатурные заезжие гости. Педагог по хорошим манерам Синьор Церемонатто, выписанный из Италии, чтобы подготовить девочку к балу. И совершенно невыносимая Фрау Цикельмайер еврейско-немецкого происхождения, учительница танцев. Персонажи ненужные и несмешные, но скорее всего этим и болезненно раздражающие. Мир вокруг меняется, а эти даже внешне отталкивающие «учителя» всегда будут говорить мерзким тоном и нагло мучить детей.

В «Эмми», однако, и вправду нет никакого зла. Противные учителя исчезнут, кузина с гонором свой гонор растеряет и проникнется к Эмми сестринским чувством. В третьем акте магия сама найдёт того, кто её достоин, а пройдет он в красивых развалинах, обвитых нежными розами. История эта о том, что всего-то с самого начала надо было принять свою родственницу и быстренько всё разрешить с волшебной книгой. Тогда, впрочем, до маленьких зрительниц не дошли бы, как минимум, три важные мысли. Хорошо любить ближних, какими бы они плохими ни казались (исправятся), интересно собирать старинные книги, а ещё полезно верить в чудеса. Ну, и с лошадьми бы поговорить.

Денис Виленкин