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Киноафиша Рецензии «Секс, мода, диско»: Рецензия Киноафиши

«Секс, мода, диско»: Рецензия Киноафиши

13 сентября 2018 00:00
«Секс, мода, диско»: Рецензия Киноафиши
Иллюстратор и его время

Конец 1960-х ‒ начало 1970-х. Карл Лагерфельд работает с домом моды Chloé. Пэт Кливленд и Джерри Холл еще предстоит вписать свои имена в историю fashion-индустрии. Джессика Лэнг пока не стала оскароносной актрисой, музыкальная карьера Грейс Джонс тоже была впереди. Их судьбы, как и жизни многих других деятелей моды и искусства, переплелись и не только благодаря страсти к миру моды, но и во многом благодаря дружбе с иллюстратором Антонио Лопесом – гением, чей талант и мастерство высоко ставили главные редакторы глянца и дизайнеры в Штатах и Европе.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»
Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

Тем не менее надо признать, что сейчас имя «Антонио Лопес» все-таки не на слуху, и знают о нем лишь немногие. Так что выпустить в российский прокат документальную ленту о художнике, убрав из названия его имя, но оставив броские слова «Секс Мода Диско», ‒ идея, скажем так, коммерчески оправданная. Правда, в случае с фильмом Джеймса Крампа она оказывается оправданной и концептуально. Создавая на экране портрет Антонио Лопеса, режиссер то и дело отвлекается, переключаясь на биографии людей, которыми иллюстратор себя окружил. А также предоставляет некоторым из них возможность самим рассказать и об Антонио, и о 1970-х годах, а заодно поделиться своими переживаниями и эмоциями со зрителями. Среди рассказчиков есть и легендарный фотограф Билл Каннингем, для которого интервью Джеймсу Крампу стало одним из последних.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»
Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

На фоне страстных, восторженных воспоминаний Пэт Кливленд, Джессики Лэнг, Донны Джордан и других о своем прошлом и о человеке, так сильно повлиявшим на их жизни, постепенно проступает портрет времени, противоречивого и удивляющего, вызывающего смущение и интерес. Правда, насколько портрет 1970-х в документальной ленте о fashion-иллюстраторе получился объективным, оставим за скобками, все-таки фильм Джеймса Крампа – это пламенное признание в любви и почтении, рассказ людей, многим обязанных Антонио Лопесу, и о беспристрастности их оценок речь не идет. «Секс Мода Диско» нельзя назвать дотошным исследованием, где представлены взгляды всех, или почти всех, знакомых и современников иллюстратора. Но те, кто решился на интервью Крампу, безусловно, являются обладателями уникального опыта и знаний о моде как минимум.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»
Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

Художник в воспоминаниях друзей предстает страстным красавцем (и да, сопротивление бесполезно – в него влюблялись с первого взгляда), едва ли не провидцем и медиумом – кстати, явно неспроста. Процесс создания иллюстраций для модных журналов и рекламных компаний Антонио Лопесом подобен и физическому упражнению, и ритуалу. Художник сосредоточен до предела, его легкие мощно затягивают воздух, он переводит взгляд с модели на бумагу, линии из-под его пера образуют очертания женской фигуры и лица той, кто воплощает собой дух 1970-х. Знаменитые модели Лопеса с нескрываемой улыбкой и удовольствием рассказывают о том, как позировали ему, а Пэт Кливленд даже признается, что оставила помыслы стать художницей после того, как познакомилась с Лопесом – его было не превзойти. Не случайно главным соперником иллюстратора в те времена был никто иной как Энди Уорхол. И об их противостоянии в фильме Крампа тоже не умолчали.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»
Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

Герои фильма Джеймса Крампа без устали признаются в чувствах к Антонио Лопесу, пересказывают свои жизни с учетом того влияния, что на них оказал иллюстратор, вспоминают, кто с кем дружил, спал, работал, кто кого предал и как тяжелые последствия беспечности в сексуальных связях неожиданно прерывали праздник и веселье. «Секс Мода Диско» стремительно проносится под звуки заразительного смеха Пэт Кливленд, откровенных признаний Джессики Лэнг, размышлений Билла Каннингема и многих других соратников или просто знакомых Антонио Лопеса. Они пытаются объяснить, чем же были для них 1970-ые, и делятся своими знаниями о закулисье мира моды и расстановке сил в fashion-индустрии того времени.

Елена Громова

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Секс Мода Диско»

Елена Громова
Елена Громова
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