«Секс, мода, диско»: Рецензия Киноафиши

Иллюстратор и его время

Конец 1960-х ‒ начало 1970-х. Карл Лагерфельд работает с домом моды Chloé. Пэт Кливленд и Джерри Холл еще предстоит вписать свои имена в историю fashion-индустрии. Джессика Лэнг пока не стала оскароносной актрисой, музыкальная карьера Грейс Джонс тоже была впереди. Их судьбы, как и жизни многих других деятелей моды и искусства, переплелись и не только благодаря страсти к миру моды, но и во многом благодаря дружбе с иллюстратором Антонио Лопесом – гением, чей талант и мастерство высоко ставили главные редакторы глянца и дизайнеры в Штатах и Европе.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

Тем не менее надо признать, что сейчас имя «Антонио Лопес» все-таки не на слуху, и знают о нем лишь немногие. Так что выпустить в российский прокат документальную ленту о художнике, убрав из названия его имя, но оставив броские слова «Секс Мода Диско», ‒ идея, скажем так, коммерчески оправданная. Правда, в случае с фильмом Джеймса Крампа она оказывается оправданной и концептуально. Создавая на экране портрет Антонио Лопеса, режиссер то и дело отвлекается, переключаясь на биографии людей, которыми иллюстратор себя окружил. А также предоставляет некоторым из них возможность самим рассказать и об Антонио, и о 1970-х годах, а заодно поделиться своими переживаниями и эмоциями со зрителями. Среди рассказчиков есть и легендарный фотограф Билл Каннингем, для которого интервью Джеймсу Крампу стало одним из последних.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

На фоне страстных, восторженных воспоминаний Пэт Кливленд, Джессики Лэнг, Донны Джордан и других о своем прошлом и о человеке, так сильно повлиявшим на их жизни, постепенно проступает портрет времени, противоречивого и удивляющего, вызывающего смущение и интерес. Правда, насколько портрет 1970-х в документальной ленте о fashion-иллюстраторе получился объективным, оставим за скобками, все-таки фильм Джеймса Крампа – это пламенное признание в любви и почтении, рассказ людей, многим обязанных Антонио Лопесу, и о беспристрастности их оценок речь не идет. «Секс Мода Диско» нельзя назвать дотошным исследованием, где представлены взгляды всех, или почти всех, знакомых и современников иллюстратора. Но те, кто решился на интервью Крампу, безусловно, являются обладателями уникального опыта и знаний о моде как минимум.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

Художник в воспоминаниях друзей предстает страстным красавцем (и да, сопротивление бесполезно – в него влюблялись с первого взгляда), едва ли не провидцем и медиумом – кстати, явно неспроста. Процесс создания иллюстраций для модных журналов и рекламных компаний Антонио Лопесом подобен и физическому упражнению, и ритуалу. Художник сосредоточен до предела, его легкие мощно затягивают воздух, он переводит взгляд с модели на бумагу, линии из-под его пера образуют очертания женской фигуры и лица той, кто воплощает собой дух 1970-х. Знаменитые модели Лопеса с нескрываемой улыбкой и удовольствием рассказывают о том, как позировали ему, а Пэт Кливленд даже признается, что оставила помыслы стать художницей после того, как познакомилась с Лопесом – его было не превзойти. Не случайно главным соперником иллюстратора в те времена был никто иной как Энди Уорхол. И об их противостоянии в фильме Крампа тоже не умолчали.

Кадр из фильма «Секс Мода Диско»

Герои фильма Джеймса Крампа без устали признаются в чувствах к Антонио Лопесу, пересказывают свои жизни с учетом того влияния, что на них оказал иллюстратор, вспоминают, кто с кем дружил, спал, работал, кто кого предал и как тяжелые последствия беспечности в сексуальных связях неожиданно прерывали праздник и веселье. «Секс Мода Диско» стремительно проносится под звуки заразительного смеха Пэт Кливленд, откровенных признаний Джессики Лэнг, размышлений Билла Каннингема и многих других соратников или просто знакомых Антонио Лопеса. Они пытаются объяснить, чем же были для них 1970-ые, и делятся своими знаниями о закулисье мира моды и расстановке сил в fashion-индустрии того времени.

Елена Громова

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Секс Мода Диско»