«По ту сторону океана»: Рецензия Киноафиши

Следуй за красным дельфином…

В попытке понять восточную мифологию, как укоренившуюся, так и современную, наш мозг, мозг европейского зрителя, настойчиво предлагает оценивать анимацию стран Дальнего Востока через уже известные сказочные образы. Вот и получается, что мы смотрим мультфильм «По ту сторону океана», а видим то «Русалочку», то «Красную черепаху» и обязательно что-нибудь из Миядзаки, потому что его влияние на авторскую сказочную азиатскую анимацию отрицать вообще сложно. С одной стороны, такой способ восприятия необычной информации нормален, если не сказать, естественен. С другой, изрядно мешает по-достоинству оценить всю оригинальность задумки автора. А она в «По ту сторону океана» - главное.

Кадр из мультфильма «По ту сторону океана»

Самый великий труд для рецензента, по-моему, это описать в паре предложений сюжет любого азиатского полнометражного мультфильма. Переплетения миров и персонажей между собой порой так же сложны, как сюжетные линии «Санта-Барбары». Юна - представительница волшебного народа, который живёт в мире между людьми и богами. Её путешествие в земной мир заканчивается смертью человека, и она решает вернуть его к жизни любой ценой.

Кадр из мультфильма «По ту сторону океана»

Налицо классическая история о самопожертвовании. Во имя чего - не так уж важно, у каждого героя в «Океане» свои мотивы. Хотя сквозной, конечно, любовь. Однако требуется применить всю свою сказочную фантазию для того, чтобы без раздражения принимать многие поступки персонажей. Принять условия этой хитросплетёной игры и отказаться от примерки её к реальному миру, в котором мы сидим в кинозале и смотрим этот фильм. Иначе абсолютно все герои: Юна, её родители, её друг детства и даже рыба, из-за которой разгорелся весь конфликт, покажутся непроходимо глупыми. Эти персонажи руководствуются только эмоциями, едва ли задумываются о последствиях, кроме ключевого - что однажды они расстанутся с жизнью, потому что заключили смертельно опасный договор с Повелительницей душ.

Кадр из мультфильма «По ту сторону океана»

Впрочем, именно этот мотив и такие поступки напоминают о знаменитой датской, а потом уже голливудской «Русалочке». Любовь с первого взгляда двух совершенно непохожих существ, которые в итоге не могу сказать друг другу ни слова; жертвы, которые готовы принести оба, но в первую очередь девушка; роковое соглашение с ведьмой и очень много воды вокруг. Грусть и безысходность этой ситуации подчёркивают уважение сценариста Лян Сюаня именно к оригиналу Андерсона.

Кадр из мультфильма «По ту сторону океана»

Но вместе с тем молодой постановщик не боится развить и разукрасить северную европейскую сказку богатыми красками Востока. Его волшебный мир куда богаче подводного царства. В нём небо сливается с океаном, рыбы могут летать, все жители целыми кланами связаны с природными стихиями, а значит, являются частью природы, но даже они сами до конца не знают всех секретов и границ своей вселенной. Молодые герои, Юна и её друг Сэн, на протяжение всего мультфильма вместе со зрителями открывают очередные тайники с опасными существами или загадочными незнакомцами. И это исследование затягивает с головой.

Кадр из мультфильма «По ту сторону океана»

Лян Сюань вгоняет зрителя в магический транс, видимо, рассчитывая на то, что зачарованная публика не заметит сюжетных огрехов, пропавших из вида персонажей, сбитого ритма и чрезмерного драматизма картины. И этот трюк почти срабатывает. Первая половина фильма пролетает незаметно, несмотря на переизбыток визуальной патоки. Но внезапно обрушившийся на волшебный мир Апокалипсис рассеивает морок, и становится понятно, что нам очень многого не объяснили. Как минимум, не объяснили причин Апокалипсиса. До них можно только догадываться. До этого тянущиеся события внезапно начинают нестись по экрану галопом, не позволяя толком разобраться, что происходит и почему, чтобы в конце сорваться в пропасть в рапиде.

Кадр из мультфильма «По ту сторону океана»

Любовь китайских кинематографистов к рапиду, напыщенному драматизму, затянутым и выразительным сценам прощания - их фирменный стиль и их же проклятье: даже на прыжки гигантской рыбы, то ли дельфина, то ли кита, невозможно смотреть так долго, как это предлагают в «По ту сторону океана». Конечно, того уровня слезливости, который был в японском «Укрась прощальное утро цветами обещаний», в этом проекте не замечено, но количество рыданий, прощаний и трагических возгласов невольно хочется сократить, чтобы как раз сохранить к этому мультфильму тёплые чувства.

Кадр из мультфильма «По ту сторону океана»

Ведь «По ту сторону океана» - в целом чудесное кино. Клубок сюжетных линий, который отпугивает в трейлере, за полтора часа превращается в прекрасное полотно. Этому фильму не мешают даже самые бредовые аллюзии, вроде сравнения с «Формой воды», когда неоднозначность отношений Юны с рыбой достигает пика для своих 16+. Это сложная сказка, в которой интересно разбираться. Оттого немного обидно, что вместо приключений нам предлагают смотреть на страдания. Для сказки это слишком реалистичный ход.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 9 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «По ту сторону океана»