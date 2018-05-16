«Хулиганье»: Рецензия Киноафиши

Похитители велосипедов

Кажется, мы обречены сравнивать все комедийные криминальные боевики, снятые в Соединённом королевстве Великобритании и Ирландии, с фильмом «Карты, деньги, два ствола» и Гаем Ричи. Не знаю, радуется ли этому исходный режиссёр, но Питеру Футту, автору «Хулиганья», такое сравнение точно должно льстить. Режиссёр-дебютант довольно умело играется с макетами, которые Ричи превратил в архетипы. Ирландские гопники, полицейский с идеей фикс, конченный придурок с мнимой властью в руках, съехавший с катушек случайный встречный и хоть кто-то один вменяемый, предпочтительно женщина. Это настоящий фулл хауз, который остаётся только правильно разыграть. Вопрос лишь в том, играет ли зритель в тот же покер, что и Питер Футт.

Кадр из фильма «Хулиганьё»

Конор и Джок – подростки из Корка, лишённые интеллекта, приличного воспитания и общепринятых моральных принципов. Проще говоря, гопники. О чём они сами с удовольствием сообщают в самом начале фильма. Они угоняют пару великов, чтобы сгонять на мыс, где разбилось судно с кокаином. Понятно, что фантомные 7 миллионов евро уже мысленно расписаны в их одинаково уродливо стриженых головах. И за ними уже тянется шлейф приключений, а на обратном пути он существенно вырастает вширь. В итоге зрителей поджидают кульминационные 23 минуты финала, о котором они, собственно, и мечтают весь предыдущий час. Потому что поначалу «Хулиганьё» выглядит бредово. И лишь зрительский опыт просмотра всё того же Ричи удерживает у экрана.

Кадр из фильма «Хулиганьё»

Самое неправильное, что можно сделать, рассказывая об этом фильме, назвать его роад-муви. Путешествие на другой конец Ирландии здесь не сюжетообразующее. Лишь один из элементов, чтобы герои нагребли проблем побольше. Но, как ни странно, именно этот блок, решён режиссёром максимально профессионально. Встреча с людьми-однодневками, неожиданные откровения, прорисовка чёткого портрета персонажей и первый драматический вброс в быдло-комедию. Остальные блоки похожи, нет, не на эксперимент, но на зарисовки о соседях. Для фильма с титром «Основано на реальных событиях» «Хулиганьё» слишком утрировано. Понятно, что два дебила – это сила, но тут тупость и визуальная неприятность героев возведены в такой абсолют, что хочется сказать Футту: «Эй, пацанчик, ты ври, но не завирайся!» Кажется, что режиссёр сам заложник стереотипов о среде, которая существует где-то рядом с ним.

Кадр из фильма «Хулиганьё»

А ещё кажется, что он неплохо манипулирует зрительскими чувствами. Неожиданные драматические вставки, буквально на минуту, встряхивают именно потому, что врезаются на полном ходу в этот поток мифотворчества. Примерно таким же эффектом обладают некоторые шутки, в которых внезапно выясняется, что у героев есть мозг и он даже может думать. В остальном же «Хулиганьё» демонстрирует юмор со спущенными штанами и то, что мне хочется назвать нелепицей. Впрочем, написанной и снятой совершенно осознанно. Кстати, шутки для киноманов Футту тоже припас. Но отнесём их, пожалуй, к категории шуток «с мозгами».

Кадр из фильма «Хулиганьё»

Удивительно легко в образах ирландских гопников существуют актёры, Крис Уолли и Алекс Мёрфи. То ли потому, что не обременены никакими другими прилипшими к ним образами, то ли потому, что на самом деле прикоснулись к среде, которую олицетворяют на экране. Это ровно те пацаны, с которыми вы не хотите встретиться даже днём, не желая даже заподозрить их в том же наборе ценностей, который есть у интеллигентных вас. В отличие от их безбашенного существования, очевидна игра, но хорошая, Доминика МакХейла – одержимого полицейского. А роль самого нормального человека «на раёне» режиссёр мудро отдал своей жене Хилари Роуз. Приятной, но едва ли готовой с головой окунуться в бред, актрисе. Такое рацио необходимо в каждом сумасшедшем фильме: на сценах с её участием зритель может сделать передышку и вспомнить, что основа «Хулиганья» всё же реальна.

Кадр из фильма «Хулиганьё»

Но никакого месседжа в этом фильме лучше не ищите. Он, конечно, есть, но искать его – значит автоматически принижать картину. Потому что если вы умудритесь за час двадцать три крепко задуматься, значит, у Питера Футта не получилось главное – затянуть вас в этот круговорот невероятных событий, которые, оказывается, могут случиться и в реальной жизни. А если вы не верите начальному титру, напишите мне. Я расскажу, сколько идиотских несовпадений сопровождали этот текст.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 17 мая 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Хулиганьё»