«Бюро человечества»: Рецензия Киноафиши

Телеспектакль про апокалипсис

В недалёком будущем на мир обрушилась глобальная катастрофа. Экономический кризис вместе с глобальным потеплением вызвал разруху в сельском хозяйстве и гражданские войны. После этих событий было организовано «Бюро человечества». Представители этого агентства оценивают уровень жизни семей и, если они считаются обузой для экономики страны, их переселяют в загадочный город Новый Эдем. Что происходит в нём, никто не знает, никто оттуда не возвращается. Представитель Бюро (Николас Кейдж) приезжает в очередную семью, которую должны депортировать в Новый Эдем. Он проникается симпатией к женщине и её сыну, да к тому же узнаёт правду о Новом Эдеме. Агент решает спасти эту семью и помочь им сбежать, но бывшие коллеги открывают охоту на всех троих.

Кадр из фильма «Бюро человечества»

Желание попадать в тренды кинематографа сейчас сильно во всём мире, как никогда прежде. Похоже, что канадский режиссёр Роб В. Кинг, раньше занимавшийся в основном малоизвестными сериалами, решил подхватить сразу несколько модных тенденций и упаковать их в один недорогой фильм. Проблема глобального потепления и «умирания» земли — есть. Жестокая политика правительства к неугодным слоям населения, города, окружённые стенами и насильственное переселение — есть. И в довесок «роуд-муви» в мрачном стиле «Логана»— тоже есть. Но если взять три хорошие идеи и сложить их вместе, это не обязательно даст в сумме втрое больше удовольствия от просмотра. Увы, «Бюро человечества» — яркое тому подтверждение.

Кадр из фильма «Бюро человечества»

С первых же кадров бросается в глаза, что фильм снят очень дешёво и просто. Николас Кейдж активно крутит руль в машине, хоть и едет прямо, а в заднем стекле виден совершенно неестественный пейзаж. Подобные условности вполне можно простить, немало фильмов снято при минимальных вложениях на чистом энтузиазме, и смотреть их очень приятно. Но вот неуклюжая игра второстепенных актёров и слабый монтаж буквально бросаются в глаза. Хотя троица главных персонажей достаточно неплоха. Николас Кейдж играет совершенно стандартную для себя роль — смотрит грустно, говорит тихо, иногда «взрываясь» парой эмоций. Сара Линд вытягивает эмоциональные сцены, а Хью Диллон просто обаятелен, хоть и не очень убедителен в роли злодея.

Название

Но вот в сценарии «дешевизна» сыграла очень печальную роль. Главная тема фильма — глобальные проблемы человечества, насильное переселение и полная неизвестность места под названием «Новый Эдем». Но никакой масштабности и угрозы в фильме не ощущается. Несколько раз упоминается глобальная нехватка воды, но она в сюжете не играет никакой роли. Разве что антагонист показан ещё более злым, поскольку у него целый бассейн чистой воды. Фильм не создаёт ощущения глобальной катастрофы, от которой нужно спасаться, также не чувствуется опасности «Нового Эдема». Да, главный герой выясняет, что это за место. Но это лишь пару раз упоминается вскользь, будто просто подтверждает то, что понятно и так.

Кадр из фильма «Бюро человечества»

Хотя и это тоже можно было бы простить. Например, если относиться к «Бюро человечества» даже не как к телефильму, а ближе к телеспектаклю. Там, как и в театре, очень многое подаётся условно на веру зрителя. Но почему-то не доработана даже простая сюжетная часть. Основная идея довольно проста: работник бюро эмоционально привязывется к тем, кого должен депортировать и помогает им спастись, а бывшие коллеги их преследуют. Но почему-то даже здесь постоянно подбрасывают нелепость. Странным образом героям постоянно везёт встретить нужных людей и найти нужные предметы. А злодеи, конечно же, совершают самые нелогичные поступки. Женщина, чуть ли не впервые держащая в руках оружие, легко убивает троих спецназовцев. Мальчика ловят, но тут же отправляют в вентиляцию, чтобы он мог легче сбежать. И ко всему прочему в середину сюжета вставлен совершенно неожиданный твист. Но неожиданный он лишь потому, что он не вписывается во всю предыдущую логику поведения героев.

Кадр из фильма «Бюро человечества»

Наверное, стоит похвалить авторов лишь за отсутствие хэппи-энда. Он бы окончательно убил и так не дотянутую атмосферу всеобщей обречённости. А в остальном нужно приложить немалые усилия, чтобы найти в «Бюро человечества» что-то хорошее. Задумка явно в своём первоисточнике неплоха, хоть и вторична по всем пунктам. Возможно, на неё стоило бы обратить внимание кому-то из более маститых режиссёров с достаточными средствами. Добавить туда ощущения разрухи и ярких сцен погони. Сделать сюжет более ровным, а персонажей живыми. Но скорее всего, тогда получится просто совершенно новый фильм.

Алексей Хромов