«Сбежавший с лезвия»: Рецензия Киноафиши

Харизматичный рассказчик

В историю мирового кинематографа Хэмптон Фанчер вошел благодаря фильму Ридли Скотта. Он был одним из сценаристов «Бегущего по лезвию», правда, написание сценария отняло у него много времени и сил, и дорабатывал текст уже другой автор – Дэвид Уэбб Пиплз. В документальной ленте Чарльза де Лозирика «Опасные дни: «Как создавался «Бегущий по лезвию»» Фанчер с восхищением отзывался о работе сменившего его на посту автора. Ни слез, ни нытья, ни раздражающей жалости к себе или же попыток возвеличить свою собственную персону в его интервью не было. Зато было много других эмоций – он с воодушевлением вспоминал минувшие дни и как рассказчик явно перетягивал на себя одеяло. Интересно просто уже наблюдать за его мимикой и движениями, прислушиваться к интонациям голоса.

Кадр из фильма «Сбежавший с лезвия»

Кстати, не остался Хэмптон в стороне и от работы над сценарием к сиквелу ленты Ридли Скотта. На московской конференции режиссер «Бегущего по лезвию 2049» рассказывал о том, что вместе они придумывали, как мог измениться мир «Бегущего…» за прошедшие годы. Приобретет ли фильм Дени Вильнева статус культового – еще вопрос. Но интерес к фигуре Фанчера, спустя годы не охладевшего к историям про репликантов, он все же подогрел. Поближе познакомиться с человеком, стоящим за спинами двух лент, позволяет документальный фильм Майкла Алмерейды «Сбежавший с лезвия».

Кадр из фильма «Сбежавший с лезвия»

Хэмптон Фанчер родился в 1938 году. У пишущего эти строки и уже позабывшего себя в 10-11 лет «приключения» Хэмптона в этом возрасте вызывают как минимум удивление, если не оторопь. Его старшая сестра в то время работала танцовщицей, и речь, мягко говоря, идет не о бальных танцах. Тем не менее младший брат занялся постановкой ее выступлений, тогда же Фанчер сам увлекся танцами. У него появилась мечта стать профессиональным танцором, и к ней он шел семимильными шагами. А вот в школе ему не сиделось. И очень рано он забрасывает обучение, сбегает из дома и до восемнадцати лет успевает попутешествовать по Латинской Америке. Актером Хэмптон стал чуть ли не случайно. Шел по улице, когда вдруг услышал нечто вроде «Волчонок, хочешь попасть в кино?». Почему бы и нет? Фанчер начинает сниматься в фильмах, в основном на его долю выпадают второстепенные роли, еще он крутит романы с актрисами, мучается от зависти к более успешной в карьерном плане подружке и подрабатывает землекопом – да, было и такое.

Кадр из фильма «Сбежавший с лезвия»

Майкл Алмерейда не изобретает велосипед, экспериментами с киноязыком не занимается. В его руках и так есть вполне себе козырь – харизма и обаяние Фанчера. На них и держится «Сбежавший с лезвия». Алмерейда выстраивает документалку как эссе. Главный герой фильма делится своими воспоминаниями и размышлениями о жизни. Периодически его рассказы приостанавливаются, и режиссер вводит краткие биографические справки. Сами же истории подчас сопровождаются чередой фрагментов из фильмографии Фанчера и его друзей.

Кадр из фильма «Сбежавший с лезвия»

Перед собеседником Хэмптон появляется в простой одежде, без смокинга и излишнего лоска. И его рассказ очень быстро перерастает в доверительный разговор, такие беседы иногда случаются между мало знакомыми людьми, вынужденными провести какое-то время в одном месте. Например, в купе поезда дальнего следования. Фанчер, конечно, красуется в кадре, хвастовство нет-нет да проскальзывает. Он самозабвенно рассказывает о небольшой интрижке с секретаршей начальника кинотеатра, встреча с которой произошла во время раскрутки очередного проекта с его участием. Тем не менее актер и сценарист явно умеет создать правильную атмосферу, сводящую к нулю все попытки отчитать его за буйный подростковый период и захватывающую дух откровенность. Во всяком случае его рассказы не повисают в воздухе как эпизоды, так и не вошедшие в финальный вариант сценария под названием «жизнь». Каждое воспоминание в «Сбежавшем…» ‒ одно из звеньев цепи, и со смакованием ярких моментов неизбежно проговариваются очень интимные признания и точные замечания.

Елена Громова