«Сильвио»: Рецензия Киноафиши

Глазами гориллы

По работе Сильвио (Альберт Бирни) обзванивает должников и напоминает им, что пора бы платить по долгам. Так как он не человек, а горилла и говорить не может, парень использует специальный прибор, посредством которого и общается с людьми по телефону. Конечно, далеко не каждый серьезно отнесется к такому звонку. Один из должников и вовсе отказался общаться с Сильвио и повесил трубку, пробормотав, что с компьютером он разговаривать не собирается. Вскоре Сильвио переводят – он теперь вынужден ходить по домам и приносить неприятные вести лично. Так судьба свела его с Алленом Рейнольдсом (Кентакер Одли), ведущим шоу с очень низкими рейтингами. Студия Рейнольдса располагается в подвале его дома, и у него нет денег даже на зарплату своим помощникам. Случайное появление гориллы в кадре поднимает рейтинг программы, и парни решают работать над шоу вместе.

Кадр из фильма «Сильвио»

Из пространства социальной сети Vine Сильвио Бернарди перебрался в мир независимого кино, и, надо признаться, наблюдать за его жизнью в формате полнометражного фильма интересно даже тому, кто не был знаком с творчеством Сильвио до встречи с ним в кинотеатре. И дело не в том, что антропоморфная горилла разгуливает по городу и привлекает к себе всеобщее внимание одним только своим видом ‒ в Сильвио есть нечто удивительно трогательное, хрупкое в своей чудаковатой скромности. При этом ранимость гориллы в зеленых штанах и с очками в красной оправе соседствует с нелепой в своем проявлении агрессией, которую зрители Рейнольдса так хотят увидеть на экране и проблемы с которой у Сильвио бывают.

Кадр из фильма «Сильвио»

Кентакер Одли (он сыграл Ноэла в «Рождество, опять» Чарльза Покела) и Альберт Бирни обращаются к давно известной теме. В их фильме вновь поднимается проблема не/совпадения человека, образа, который ему навязывается обществом, и того, что он выдумал для себя сам. Эти не/совпадения накладываются одно на другое, перекрывая «соперника», забавным образом отражаются друг в друге и вступают в явный конфликт. Так Сильвио придется набраться храбрости и рискнуть открыть свое сердце тем, кого он лично не знает, но от кого зависит и морально, и материально, чтобы заслужить в их глазах право быть кем-то еще, помимо неповоротливой обезьяны. И в общем-то ничто успех его стараниям не гарантирует. Тем не менее «Сильвио» не тонет в унынии, этот очаровательный и очень смешной фильм предпочитает не реветь, захлебываясь слезами, и самозабвенно обличать людей с их завороженностью жестокостью на экране, а раз за разом показывать, что даже самая скучная и ничем не примечательная жизнь может стать источником вдохновения для творчества.

Кадр из фильма «Сильвио»

У Сильвио есть хобби, он кукловод. После работы горилла ставит сценки, главная и единственная роль в них принадлежит лысеющему рыжему мужчине в костюме под цвет волос и с хитрым прищуром. Герберт Герпельс (так зовут куклу Сильвио) готовит праздничный ужин, ложится спать после трудного дня и т.п. Его действия кукловод умудряется записывать на камеру. Иными словами, в фильме Одли и Бирни происходящее дублируется неоднократно, и в этом умножении на поверхности порой оказывается притягательность жизни простой, лишенной взвинченного напряжения и безумия трагедии. Сильвио снимает отнюдь не кальки с блокбастеров. В его творчестве нет стремления к погоням, интригам, использованию спецэффектов. Не пытается он и заигрывать с замысловатыми сюжетами и призывает зрителей посмотреть на то, как Герберт Герпельс готовит тосты. Записи постановок Сильвио не вступают в конкуренцию с голливудскими фильмами, он любуется какими-то очень тихими, рутинными действиями, и горилла делится их хрупкой красотой с окружающими.

Кадр из фильма «Сильвио»

«Сильвио» во многом выстраивается на игре с отражениями ‒ кукольный театр и телевидение в фильме подобны кривым зеркалам, в которые Сильвио так и тянет заглянуть, узнать в них себя и тут же потерять. Одли и Бирни лишь чередуют отображающие поверхности и расставляют их под новыми углами, всматриваясь в будни антропоморфной обезьяны. В этой чехарде зеркал ненавязчиво звучат вполне узнаваемы вопросы о творческой независимости, о статусе независимого кино и власти шоу-бизнеса, о славе и ответственности художника, о человеке и его месте в обществе.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Сильвио»