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Сильвио Сильвио
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Sylvio

Сильвио, 2017

2017 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О горилле, мечтающей найти свое место под солнцем
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Факты О фильме

- Полнометражная версия интернет-проекта «Просто Сильвио», функционировавшего на площадке социальной сети Vine – там Сильвио был главным героем серии коротких роликов по несколько секунд.

- Деньги на съёмки полнометражной версии собирались при помощи крауд-фандингового сервиса

Сильвио Бернарди – не человек, а антропоморфная горилла, которая просто пытается найти своё место под солнцем и жить в большом городе среди людей. Сильвио работает в конторе по сбору долгов, где общается с клиентами при помощи речевого синтезатора, но на самом деле он мечтает о карьере автора кукольных мультфильмов. Однажды среди его клиентов оказывается человек, снимающий в собственном подвале шоу для кабельного телеканала – и Сильвио видит в этой встрече возможность продемонстрировать свои таланты. Полнометражная версия интернет-проекта «Просто Сильвио», функционировавшего на площадке социальной сети Vine – там Сильвио был главным героем серии коротких роликов по несколько секунд. Деньги на съёмки полнометражной версии собирались при помощи крауд-фандингового сервиса.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Кентакер Одли
Кентакер Одли
В ролях
Кентакер Одли
Кентакер Одли
Сильвио Бернарди
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сильвио 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По работе Сильвио (Альберт Бирни) обзванивает должников и напоминает им, что пора бы платить по долгам. Так как он не человек, а горилла и говорить не может, парень использует специальный прибор, посредством которого и общается с людьми по телефону. Конечно, далеко не каждый серьезно отнесется к такому звонку. Один из должников и вовсе отказался общаться с Сильвио и повесил трубку, пробормотав, что с компьютером он разговаривать не собирается. Вскоре Сильвио переводят – он теперь вынужден…
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18 сентября 2017 12:34
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