Сильвио, 2017

- Полнометражная версия интернет-проекта «Просто Сильвио», функционировавшего на площадке социальной сети Vine – там Сильвио был главным героем серии коротких роликов по несколько секунд.
- Деньги на съёмки полнометражной версии собирались при помощи крауд-фандингового сервиса
Сильвио Бернарди – не человек, а антропоморфная горилла, которая просто пытается найти своё место под солнцем и жить в большом городе среди людей. Сильвио работает в конторе по сбору долгов, где общается с клиентами при помощи речевого синтезатора, но на самом деле он мечтает о карьере автора кукольных мультфильмов. Однажды среди его клиентов оказывается человек, снимающий в собственном подвале шоу для кабельного телеканала – и Сильвио видит в этой встрече возможность продемонстрировать свои таланты. Полнометражная версия интернет-проекта «Просто Сильвио», функционировавшего на площадке социальной сети Vine – там Сильвио был главным героем серии коротких роликов по несколько секунд. Деньги на съёмки полнометражной версии собирались при помощи крауд-фандингового сервиса.