«Над глубиной: Хроника выживания»: Рецензия Киноафиши

Втроем в океане, не считая акулы

Если вы не знаете, "Cage Dive" (именно так называется фильм на английском) - это такое экстремальное развлечение, когда туристов в аквалангах в клетке погружают в море, и приманивают акул. давинг с акулами, ога. Акулы бьются об клетку, адреналин зашкаливает, довольные дайверы орут от страха, деньги текут рекой. Остросюжетный триллер "Над глубиной: Хроника выживания" именно об этом. Трое туристов приезжают в Австралию, чтобы снять фильм для конкурса и понырять с акулами. Ах, да, перед начальными титрами идет строка, что "запись найдена в океане". Фильм снят в модной нынче псевдохроникальной манере. Ручная съемка камерой должна по задумке режиссера повысить реалистичность момента. Получается, честно говоря, не очень.

Кадр из фильм «Над глубиной: Хроника выживания»

Кино истинно американское. От самого сюжета, который вы сможете предсказать уже в середине, до героев, прописанных по всем канонам жанра триллера. Два брата и блондинка. Тут вам и история любви, и ссоры, и конечно, трагедия. Куда ж без нее. Рассказывать ничего не буду, посмотрите сами. Вообще, я поклонник псевдохроники. Помню, как пересматривали "Ведьму из Блэр" и спорили, настоящая ли это запись, и пропали ли эти туристы в лесу. Помню, как вздрагивал, смотря первые части "Паранормального явления". Но каждый из фильмов приносил что-то новое в жанр. "Над глубиной" же, это такой микс из "Ведьмы из Блэр", "Дрейфа" и "Челюстей".

Кадр из фильм «Над глубиной: Хроника выживания»

Я не могу сказать, что фильм совсем уж плох. Есть пара очень очень крутых моментов, но в целом, всё это, я уже где-то видел. "Над глубиной" - триллер для тех, кто соскучился по акулам в кино. Акул в фильме хватает. На "Челюсти", конечно, не тянет, но кровищи и драйва с лихвой. И, да. Помните выражение: "Баба на корабле -плохая примета". Это вот прям через весь фильм невидимой бегущей строкой проходит. В конце поржали, конечно.

Кадр из фильм «Над глубиной: Хроника выживания»

Дмитрий Шилов

В российском прокате с 17 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Над глубиной: Хроника выживания»