«Звездачи»: Рецензия Киноафиши

Папа, мама, я…

Веса и Карло по тринадцать. Они лучшие друзья, учатся в одной школе, часто ходят друг к другу в гости. Родители мальчишек тоже очень близки, особенно папа Веса и мама Карло. И своей тяги друг к другу взрослые не стесняются: к чему предрассудки? На дворе 1970-ые – время раскрепощения, сексуальная революция не обошла стороной и небольшой финский город. Свободные духом и жаждущие свободы в делах амурных родители Веса и Карло не понимают своих вторых половинок, тяжело переносящих прогулки налево, и отдаются разврату, видимо, искренне полагая, что в отношениях вполне приемлемо пускать в постель, кроме законного супруга, еще кого-то. И уж тем более увлеченным выяснением разногласий родителям ни к чему, что страдают дети.

Кадр из фильма «Звездачи»

«Звездачи» – первый игровой фильм режиссера, ранее снимавшего документальное кино. Койсо-Канттила берется за тему, неоднократно попадавшую в объектив кинокамер. Под его пристальным взглядом взросление двух мальчиков в антураже 1970-хх гг. Буржуазные ценности в очередной раз подвергались проверке на прочность, и ячейка общества в форме «папа, мама, я» уже не казалась единственно возможной формой семьи. Томас Винтерберг, сам выросший в общине, в фильме «Коммуна» вполне внятно показал, к чему приводит трансформация уклада, запечатлев как плюсы, так и минусы жизни в коммуне. Но девочка-подросток у датчанина все же была больше готова к взрослой жизни, чем Веса и Карло, которым приходится не только наблюдать за ссорящимися родителями, но и становиться невольными свидетелями их сборищ.

Кадр из фильма «Звездачи»

Подростки в фильме Койсо-Канттила не столь решительны, как у Винтерберга, и не живут в коммуне. Они отчаянно пытаются утвердиться в жизни, но назвать их заядлыми хулиганами нельзя. И Карло, и Веса по-своему хрупки и ранимы. Их души еще не успели загрубеть. Веса верит в Бога и каждый вечер молится перед сном. Мальчик увлекается астрономией и через телескоп, подаренный дедом, всматривается в звезды, любуясь светом, идущим до Земли годы. Его зачарованность звездами, немыми свидетелями вечного прошлого, контрастирует с буднями, деформирующимися под грузом изменений представлений о семье. Карло и вовсе приходится переехать из маленького городка в столицу, оставить своих друзей и постараться вписаться в новую компанию.

Кадр из фильма «Звездачи»

«Звездачи» противопоставляют мир взрослых, тонущих в разврате, чистоте детского восприятия мира, рискующего впасть в забытье, когда друзья сталкиваются с взрослыми проблемами. Койсо-Канттила показывает и тонкую грань между невинностью и убийством, вполне ощутимо заявляющую о своем присутствии и мгновенно отходящую в сторону. При этом, по сравнению с лентой того же Винтерберга или, например, фильмом «Моя королева Каро» Дороти Ван Ден Берге, также всматривающимся в то, как свободные нравы старших влияли на детей в семидесятые, «Звездачи» не находятся на стороне родителей, противящихся забавам своих супругов. Между Веса и его матерью, Карло и его отцом постоянно остается зазор.

Кадр из фильма «Звездачи»

Явного нравоучения и страстных обвинений экспериментирующих родителей в фильме нет. Трогательность Весо и Карло, их чистота, еще сильнее заявляющее о себе, когда подростки пытаются вести себя как «крутые», и неприятие разврата составляют изюминку «Звездачей», не избегающих соблазна клише. Как метафору распада семейных ценностей и ценности семьи Койсо-Канттила использует снос дома. Он не первый и, по всей вероятности, далеко не последний, кто пытается посредством разрушенного жилища подчеркнуть крах родственных связей и изменения в жизни героев, но делает это нарочито: причастным к сносу дома любимого дедушки Веса становится отец мальчика. Асгар Фархади в «Коммивояжере» смог использовать подобную метафору, к слову, гораздо смелее и эффектней.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Звездачи»