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Киноафиша Рецензии «Самокритика буржуазного пса»: Рецензия Киноафиши

«Самокритика буржуазного пса»: Рецензия Киноафиши

14 июня 2017 00:00
«Самокритика буржуазного пса»: Рецензия Киноафиши
Капиталистические райские яблочки

Молодой режиссер Юлиан, отчаявшись получить грант на фильм, отправляется собирать фрукты на плантацию. Он работает в довольно разношерстной компании вместе с оптимистичной и феминистично настроенной американкой Камиллой (Дераг Кэмпбелл), страдающим легким эскапизмом Санчо (Бениамин Форти), решающим все свои дела с помощью маятника, задумчивым, немного отрешенным от прагматичного мира азиатом Хоном (Kyung-Taek Lie) и прижимистым, волевым грузином Зурабом (Zurab Rtveliasvili). Последний то норовит кого-нибудь запрячь работать за себя, то чужие яблоки переложит в свою корзину, то вовсе перепродаст часть на сторону в обход «веселой соревновательной олимпиады», которой руководит современная Фрекен Бок - фрау Готтфрид, одним своим видом и игрой вызывающая острую ностальгию по Фаине Раневской.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»
Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

Исполнитель главной роли и режиссер, сценарист и монтажер по совместительству, Юлиан Радльмайер, создавший «Зимнюю сказку пролетариата», выпустил на экраны очередной артхаус с немецко-грузинским набором актерского состава. «Самокритика буржуазного пса» - фильм-рекурсия, бесконечная рефлексия на капитализм немецкого общества и коммунистический идеал мира без коммунистов, самокритика всего, чего ранее нельзя было критиковать. Комедия чем-то напоминает «Операцию Ы и другие приключения Шурика», только с более явным политическим и остросоциальным подтекстом в сюжете и следованием лучшей традиции Такеши Китано в технической части произведения.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»
Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

«Самокритика буржуазного пса» - тот самый случай, когда ограниченный бюджет и технические средства идут произведению только на руку: артхаусный формат повествования дополняется зарисовочными, застывшими мизансценами в стиле постмодернизма, когда человечество осознало, что движение можно снимать на пленку, но еще не поняло, что передвигаться способны не только актеры, но и сама аппаратура. В итоге каждый эпизод имитирует сцену в театре, что накладывает свой отпечаток и на игру актерского состава, большая часть которого впервые участвует в столь крупном проекте. Персонажи входят в кадр, никогда непреднамеренно не поворачиваются спиной к зрителям, а преобладающее количество планов либо общие, либо средние, и не меняются вплоть до самого завершения сцены. Создается впечатление, что все снималось на одну камеру, причем не для широкоэкранного формата, а для старенького телевизора с соотношением сторон 4:3.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»
Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

Сюжет строится на диалогах или на внутреннем монологе Юлиана: здесь и хваленая протестантская мораль, и пародия на «Скотный двор» Оруэлла, вечное противостояние филистеров и буршей, тех, кто работает и тех, кто заставляет работать, буржуазии и пролетариата с бесконечными уколами в сторону коммуниста-главного героя. На фоне – классическая музыка, инструментальный гимн интернационала, расслабляющая картинка райского сада, в котором под прикрытием коммунизма разворачивается капиталистическая борьба, назревающая революция и самоуправство, прослеживается религиозный подтекст в сопровождении с францисканским монахом, высмеивается гедонистический идеализм янки и собственно ключевая идея произведения «коммунизм без коммунистов».

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»
Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

«Самокритика буржуазного пса» заставляет задуматься еще над тем, что средневековая романтизированная система координат в современном мире не просто невозможна: она сталкивается с рядом решительных ограничений в виде необходимого наличия паспорта, визы и денег. Поиск идеала невозможен без пастуха-пилигрима для массового общества-овец, коммунизм не является каким-то определенным местом, а человеческое сознание способно интерпретировать происходящее вокруг настолько с субъективной точки зрения, что это порой совершенно не соотносится с действительностью. У персонажей настолько абсурдные представления о политическом устройстве мира, оторванная от реальности идея мировой революции, что эту комедию в советское время совершенно точно не пропустила бы цензура в СССР; при этом, каждый постсоветский человек легко сможет найти что-то для себя в поднимаемых вопросах и проблемах.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»
Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

Высмеивание немецкого капитализма, высмеивание высмеивания, постоянная рекурсия и находчивый символизм Радльмайера вываливаются по-немецки прямо, в лоб зрителю, а сочетание английского, немецкого, итальянского и чистого русского языков под аккомпанемент гимна интернационала, исполняемого вразнобой на псевдо-еженедельном собрании сборщиков яблок, добавляет в равной степени абсурда и реализма происходящему. Это уже не комедия, а стеб как минимум над двумя странами, где родные языки выходят из оборота, райские яблоки бессовестно распроданы или съедены то ли по вине капитализма, то ли по вине коммунизма, а то ли потому, что таков современный человек, привыкший во всем винить социальный строй, а не себя.

Галина Потапова

В российском прокате с 15 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Самокритика буржуазного пса»

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