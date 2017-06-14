«Самокритика буржуазного пса»: Рецензия Киноафиши

Капиталистические райские яблочки

Молодой режиссер Юлиан, отчаявшись получить грант на фильм, отправляется собирать фрукты на плантацию. Он работает в довольно разношерстной компании вместе с оптимистичной и феминистично настроенной американкой Камиллой (Дераг Кэмпбелл), страдающим легким эскапизмом Санчо (Бениамин Форти), решающим все свои дела с помощью маятника, задумчивым, немного отрешенным от прагматичного мира азиатом Хоном (Kyung-Taek Lie) и прижимистым, волевым грузином Зурабом (Zurab Rtveliasvili). Последний то норовит кого-нибудь запрячь работать за себя, то чужие яблоки переложит в свою корзину, то вовсе перепродаст часть на сторону в обход «веселой соревновательной олимпиады», которой руководит современная Фрекен Бок - фрау Готтфрид, одним своим видом и игрой вызывающая острую ностальгию по Фаине Раневской.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

Исполнитель главной роли и режиссер, сценарист и монтажер по совместительству, Юлиан Радльмайер, создавший «Зимнюю сказку пролетариата», выпустил на экраны очередной артхаус с немецко-грузинским набором актерского состава. «Самокритика буржуазного пса» - фильм-рекурсия, бесконечная рефлексия на капитализм немецкого общества и коммунистический идеал мира без коммунистов, самокритика всего, чего ранее нельзя было критиковать. Комедия чем-то напоминает «Операцию Ы и другие приключения Шурика», только с более явным политическим и остросоциальным подтекстом в сюжете и следованием лучшей традиции Такеши Китано в технической части произведения.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

«Самокритика буржуазного пса» - тот самый случай, когда ограниченный бюджет и технические средства идут произведению только на руку: артхаусный формат повествования дополняется зарисовочными, застывшими мизансценами в стиле постмодернизма, когда человечество осознало, что движение можно снимать на пленку, но еще не поняло, что передвигаться способны не только актеры, но и сама аппаратура. В итоге каждый эпизод имитирует сцену в театре, что накладывает свой отпечаток и на игру актерского состава, большая часть которого впервые участвует в столь крупном проекте. Персонажи входят в кадр, никогда непреднамеренно не поворачиваются спиной к зрителям, а преобладающее количество планов либо общие, либо средние, и не меняются вплоть до самого завершения сцены. Создается впечатление, что все снималось на одну камеру, причем не для широкоэкранного формата, а для старенького телевизора с соотношением сторон 4:3.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

Сюжет строится на диалогах или на внутреннем монологе Юлиана: здесь и хваленая протестантская мораль, и пародия на «Скотный двор» Оруэлла, вечное противостояние филистеров и буршей, тех, кто работает и тех, кто заставляет работать, буржуазии и пролетариата с бесконечными уколами в сторону коммуниста-главного героя. На фоне – классическая музыка, инструментальный гимн интернационала, расслабляющая картинка райского сада, в котором под прикрытием коммунизма разворачивается капиталистическая борьба, назревающая революция и самоуправство, прослеживается религиозный подтекст в сопровождении с францисканским монахом, высмеивается гедонистический идеализм янки и собственно ключевая идея произведения «коммунизм без коммунистов».

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

«Самокритика буржуазного пса» заставляет задуматься еще над тем, что средневековая романтизированная система координат в современном мире не просто невозможна: она сталкивается с рядом решительных ограничений в виде необходимого наличия паспорта, визы и денег. Поиск идеала невозможен без пастуха-пилигрима для массового общества-овец, коммунизм не является каким-то определенным местом, а человеческое сознание способно интерпретировать происходящее вокруг настолько с субъективной точки зрения, что это порой совершенно не соотносится с действительностью. У персонажей настолько абсурдные представления о политическом устройстве мира, оторванная от реальности идея мировой революции, что эту комедию в советское время совершенно точно не пропустила бы цензура в СССР; при этом, каждый постсоветский человек легко сможет найти что-то для себя в поднимаемых вопросах и проблемах.

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»

Высмеивание немецкого капитализма, высмеивание высмеивания, постоянная рекурсия и находчивый символизм Радльмайера вываливаются по-немецки прямо, в лоб зрителю, а сочетание английского, немецкого, итальянского и чистого русского языков под аккомпанемент гимна интернационала, исполняемого вразнобой на псевдо-еженедельном собрании сборщиков яблок, добавляет в равной степени абсурда и реализма происходящему. Это уже не комедия, а стеб как минимум над двумя странами, где родные языки выходят из оборота, райские яблоки бессовестно распроданы или съедены то ли по вине капитализма, то ли по вине коммунизма, а то ли потому, что таков современный человек, привыкший во всем винить социальный строй, а не себя.

Галина Потапова

В российском прокате с 15 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Самокритика буржуазного пса»