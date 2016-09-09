«Гонки по-итальянски»: Рецензия Киноафиши

Красные гонки ретро-автомобилей

Сотрудничество несколько стран при создании фильма часто помогает картине стать шедевром. Например, к созданию ставшего уже легендарным «Начала» (2010, реж. Кристофер Нолан) с беднягой Леонардо ДиКаприо, который, наконец, получил долгожданный оскар, приложили руку США и Великобритания. Их союз сделал годное кино, которое заслужило очень высокую оценку.

Плодотворность сотрудничества России и Италии в кинематографе уже была доказана, как минимум, одной знаменитой картиной – «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973, реж. Эльдар Рязанов). Правда, там был СССР, а не Россия, но суть не меняется – эти две страны смогли снять действительно хорошее кино.

Новая попытка Италии и России снять хороший фильм – картина режиссёра Клаудио Уберти «Гонки по-итальянски» («Rosso Mille Miglia»). В Италии этот фильм вышел ещё в прошлом году, а до нас дошёл только сейчас.

Кадр из фильма «Гонки по-итальянски»

В основном всё в фильме всё-таки итальянское: и место съёмок, и актёры, и режиссёр. Но и русская команда тоже приложилась. Например, одну из ролей сыграла русская актриса Людмила Бикмуллина, а одним из продюссеров картины стала Ульяна Ковалева (вместе с итальянцами Клаудио Уберти и Франческа Факкинетти).

Кадр из фильма «Гонки по-итальянски»

Сюжет фильма рассказывает о журналистке Марии, которая возвращается в родной город Бреши, чтобы сделать репортаж о гонах ретро-автомобилей «1000 Миль». Чтобы репортаж получился максимально качественным, она решает, что лучшим вариантом будет её непосредственное участие в этом мероприятии. Для этого даже находится новый знакомый механик Марко, который после недолгих уговоров соглашается поучаствовать с «1000 Миль» в качестве пилота.

Но мать Марии оказывается резко против того, чтобы дочка участвовала в соревнованиях, в которых когда-то неоднократно в качестве участника был её дед. Конечно, причину этого негласного запрета она не озвучивает, и героине приходится самой разгадывать загадку, связанную с аварией деда.

Кадр из фильма «Гонки по-итальянски»

Фильм получился довольно познавательный. Это первое художественно кино о знаменитых во всём мире гонках ретро-машин «1000 Миль», и атмосфера этих соревнований в фильме передаётся довольно точно, ведь для этого эффекта в картине используются настоящие ретро-автомобили. Кроме того, фильм снимался в тех местах, где проходят настоящие гонки – Бреши и Рим.

Кстати, в оригинале фильм называется «Rosso Mille Miglia», что означает «Красная 1000 миль», что является отсылкой к тому, что в Италии этот цвет ассоциируется с гонками. Необычность этих гонок состоит в том, что гонщики должны проезжать по дорогам общего пользования. Организаторы, чтобы сориентировать участников, делали красные указатели, которые потом стали символом «1000 Миль». Кроме того, итальянские гоночные машины часто были красного цвета.

Кроме познавательности, в фильме есть детективный сюжет, хорошая картинка и очаровательная игра актёров Мартины Стеллы (Мария) и Фабио Трояно (Марко). За счёт всего этого «Гонки по-итальянски» могут понравиться не только поклонникам ралли, но и тем, кто об этих соревнованиях ничего не знает.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 8 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Гонки по-итальянски»