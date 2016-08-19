«Повелители снов»: Рецензия Киноафиши

Сновиденья online, или Алиса, мелофон!

Сон – дело тонкое. Он капризен, он своенравен – он как кошка, которая гуляет сама по себе. И не тебе решать, что ты увидишь сегодня ночью – твой сон составляет меню, твой сон диктует тебе свои правила. Однако человеку разумному терпеть подобное своеволие как минимум оскорбительно. А потому люди из ближайшего будущего капризного монстра по имени «сон» приручить смогут. И научатся им управлять. Возникнет «Корпорация сновидений», где специально обученные товарищи будут заниматься производством снов, их обкаткой и их дистрибуцией.

Кадр из фильма «Повелители снов»

И одним из сотрудников сей корпорации окажется некий рыжий вундеркинд по имени Гриша (Дмитрий Соколов). Юный гений совершит невозможное: с помощью маленькой стеклянной коробочки и двух разноцветных проводков он изобретет прибор, передающий сны online, а с увеличением мощности – способный внушать мысли, гипнотизировать и даже управлять поведением человека. В общем, не прибор, а прям таки революция в мировой истории. Вот только меркантильный директор (Александр Балуев) спит и видит, как бы всю прибыль от стеклянной коробочки присвоить себе. И присвоил бы, не попадись юному гению на пути другой юный гений – вундеркинд предпринимательства, парень с врожденной деловой хваткой (Алексей - Дмитрий Ендальцев)…

Кадр из фильма «Повелители снов»

Помните ли вы фильм «Гостья из будущего»? – Хотя что за вопрос, конечно же, помните. Яблоком раздора там была некая стекляшка, помогающая читать мысли – мелофон, разумеется. Так вот. Дебют Ирины Багровой предлагает новую, модифицированную версию мелофона – прибор, напоминающий пепельницу, с желтым рычажком посередке. Правда, чего уж греха таить, до «Гостьи из будущего» «Повелителям снов» далеко. Впрочем, как и новоявленному прибору до мелофона: по сравнению с «пепельницей», прибор девочки Алисы кажется совершенством нанотехнологий.

Кадр из фильма «Повелители снов»

Какая мелочь, скажете вы… Да, действительно, мелочь. Но фильм, который не смог справиться с мелочью, не справится и с более серьезными проблемами. Например, город будущего. Чтобы его воссоздать, нужна не только фантазия – нужны средства. В данном же случае нет ни того, ни другого: «Повелители» могут похвастаться только новым видом гаджета, напоминающим часы, и лифтом, напоминающим мыльный пузырь. Засим все. Правда, есть еще костюмы и прически, но тут разговор особый.

Кадр из фильма «Повелители снов»

Сразу скажу, что работу художник провел огромную, и не отметить ее нельзя. Другое дело, что нечто подобное мы уже видели. И видели десятки раз в гораздо более масштабных проектах. А потому кроме как подражательной, ее (работу) не назовешь. Да, есть очевидное влияние клоунады (что отвечает общей стилистике фильма и не типично для эстетики будущего), однако всё это напоминает, скорее, детский утренник на тему «Пятого элемента», а никак не самобытный взгляд на мир.

Кадр из фильма «Повелители снов»

Но (не буду оригинальна) самая большая проблема «Повелителей» - его сценарий. Точнее, его фабула. Фильм буквально обрывается на полуслове, заканчивается, не успев начаться. По сути, конфликт так и не разрабатывается толком: ну, попытался Директор подчинить себе молодое дарование, дарование взбрыкнуло, работать отказалось, с помощью предприимчивого друга открыло свое дело и … И дальше фильм зависает: начинаются повторы. Гриша снова отказывается работать, потом отказывается еще и еще (крайне несговорчивый Гриша, однако). И не будь в фильме вялотекущей любовной истории, в «Повелителях снов» не происходило бы вообще ничего.

Кадр из фильма «Повелители снов»

В принципе, фильм был бы не так уж и плох, если бы он изначально позиционировал себя, как детский. И снимался бы как детский – и в задумке, и в стилистике «Повелителей» все для этого есть. Однако, как мы знаем, на детском кино кассу не соберешь, поэтому продюсеры решили, что надо «плыть» в сторону кино взрослого: на афишах значатся «комедия, фэнтези» (даже не «семейное», что было бы гораздо ближе). Однако по меркам «комедийного фэнтези» (гм, что за жанр такой, кто-нибудь знает?) «Повелители снов» явно слабоваты. И выглядят они всего лишь как шикарная дипломная работа – дипломная работа, заслужившая оценку «5». Но между дипломом и полным метром – дистанция огромного размера. И талантливая (безусловно!) Ирина Багрова эту дистанцию еще не проплыла.

Вера Алёнушкина

В прокате с 18 августа 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Повелители снов»