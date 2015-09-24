«Врата тьмы»: Рецензия Киноафиши

Не ходите, дети, в Хэллоуин гулять!

Былая популярность Николаса Кейджа упорно не хочет снова набирать обороты. И новый фильм Ули Эделя тому подтверждение. Ужастик «Врата тьмы» на самом деле совсем не страшный, главный герой странный, а сюжет занудный. Но пойдем по порядку.

Хэллоуин – штука, заезженная кинематографом так же, как Рождество. Для тех, кто до сих пор в танке, Хэллоуин, или канун Дня всех святых, - единственная ночь в году, когда злые духи могут преодолеть границу между миром мертвых и живых. А чтобы вас вдруг не утащили в запределье, нужно наряжаться такой же нечистью и идти гулять. Тема просто неисчерпаемая, вы не находите? Вспомните только такие ужастики, как «Хэллоуин», «Хэллоуин 2007», «Хэллоуин 2» Роба Зомби про маньяка, или «Хэллоуин: 20 лет спустя» Стива Майнера (все про того же маньяка, кстати). Даже в «Баффи» была серия, где все герои превращались в монстров, стоило им надеть маскарадный костюм. Все это интересно, кроваво и завораживает дух, чего нельзя сказать о «Вратах».

Здесь все гораздо проще. Действие разворачивается в современном Нью-Йорке, где папа-профессор больше времени проводит на работе, чем с сыном, предпочитает болтать с коллегами, вместо того, чтобы помочь ребенку выманивать у честных граждан сладости. А потом, дабы исправить свой косяк, отправляется все-таки на карнавал, чтобы купить сыну мороженое и полюбоваться на оскаленные тыквы и танцующих скелетов. Но и тут профессору не повезло: ребенок исчез. Жена в гневе, а полиция ничего не может сделать – вроде бы после этого должно начаться все самое интересное… Увы. Мрак и туман есть, конечно, но герои медленные и скучные, а загадки вообще получается решить еще до того, как это сделал сам папаша-неудачник. Он, кстати, очень хитрый: создается впечатление, что профессор гений, который лично ведет расследование, но на деле все раскрывается только благодаря подсказкам пропавшего мальчика (причем абсолютно не ясно, как он эти подсказки подавал, находясь вообще в другом мире).

Все как-то просто и не интересно, словно ты уже где-то это видел (естественно, видел). В ленте не обошлось без уже традиционного вызова медиума, внезапной смерти совершенно невинного и бесполезного персонажа и недоверчивого копа, который вообще непонятно зачем появляется в фильме. На протяжении всех 94 минут некоторые фрагменты словно вырезаны, будто смотришь укороченную версию. Так сценаристы не раскрывают участие полисмена, который вроде бы как начинает верить в сверхъестественное, а затем вообще исчезает из кадра. Они не показывают, что в итоге произошло с остальными детьми и куда все-таки подевалась главная злодейка. Такое упрощение фильма приводит лишь к некой незавершенности, а зрителю остается только сидеть, скептически подняв бровь.

Но что же с главной составляющей ужастика – страхом? Не напугали. Увы и ах, но ужастик не страшный! Совсем. Костлявые руки главной злодейки в черной рясе даже неприятными не назовешь. Графика слабовата, но учитывая финансовые ограничения, не надо придираться. Единственный и по-настоящему потрясающий момент в фильме – дети. Вернее – много детей. Бледные, в потасканных маскарадных костюмах, с пустым отсутствующим взглядом и пугающим безразличием. Брр! Но тут еще одно «но». Ведьма и страшные дети напоминают «Женщину в черном», где играл непривычно странный Дениэл Рэдклиф.

В результате, «Врата тьмы» - еще один одноразовый скучный ужастик и попытка предостеречь детей, которые любят гулять до темноты. И напоминание, что от духов надо своевременно откупаться, иначе быть тебе заложником ведьмы! (именно эту мысль пытались доказать на протяжении всего фильма) Ну, а если серьезно, мне «Врата» не понравились. Может, «Сноуден» будет гораздо интересней?

Елена Милая.