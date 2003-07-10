«Пуленепробиваемый»: Рецензия Киноафиши

Фильм Пола Хантера «Пуленепробиваемый», несмотря на многообещающее начало, является довольно стандартным боевиком с глуповатым юмором (шутки типа: «Какая хорошая мазь, как она мне помогла! Из чего она? – Из моей мочи!»).

Итак, действие фильма начинается в Шамболе (да, да не много не мало, а в этой таинственной тибетской стране). Монахи там сторожат священный список, прочитав который, человек становиться властелином мира. Монах, являющийся главным хранителем сокровища, каждые 60 лет должен меняться. В момент нападения на храм немецких войск в 1943 году происходит именно такая «передача полномочий». А дальше такая завязочка: фашисты убивают старого ламу, а новый молодой хранитель свитка умудряется скрыться, прихватив с собой сокровенную драгоценность и прошептав над трупом предшественника «О! Учитель!».

Если кто-то обрадовался возможности посмотреть фильм «про Тибет», то могу Вас огорчить: дальше всё ещё банальнее, то есть фишка под названием «60лет спустя, Нью-Йорк».

В Нью-Йорке сбежавший монах со свитком встречает вора-карманника по имени Кар, такого свойского парня в поношенной косухе и с весьма тупой рожей. Кар традиционно оказывается не таким уж плохим человеком (бросается спасать девочку, отдаёт нищему свой ход-дог)… и лама решает, что должен передать свиток именно ему.

А состарившийся фашистский командир, побывавший 60 лет назад в Шамболе, все не прекращает поиски свитка… При помощи своей эссесовского вида внучки, он ловит тибетских монахов и пытает их самыми изощрёнными способами…В общем, над сценарием этого фильма никто особо не задумывался. В какой-то мере он является пародией на многие известные картины: во время драки лама летает по воздуху (не хуже «Героя»), полфильма за героями гоняются люди в очках, костюмах и с проводками у уха (вам это ни что не напоминает?), а лицо ламы, хитроватое, постоянно улыбающиеся, очень напоминает вечный образ Джеки Чана, который «не так уж прост, как кажется»…Что сказать в заключение? Особых впечатлений от просмотра «Пуленепробиваемого» у Вас, возможно, и не останется, зато во время фильма вы точно не заскучаете.

Плюсы: очень смешные («мудрые») поучения ламы.

Минусы: на мой взгляд, подкачала фашистская форма: чересчур мешковатая для аккуратных немцев…