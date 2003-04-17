«Молодожены»: Рецензия Киноафиши

Этот фильм можно однозначно охарактеризовать как похождения американцев в Европе, а отсюда все вытекающие последствия и комедийные ситуации.

Сюжет для фильма с таким названием как «Молодожены» довольно прост.

Случайно «встретившись» на пляже, Сара (Британи Мёрфи «8 миля») – дочь богатых родителей и Том (Эштон Катчер «Где моя тачка чувак?»)- DJ местной радиостанции, влюбляются в друг друга. Но всегда есть «но». Этим «но» являются папа Сары, которому вовсе не нравиться выбор дочери, и после некоторых неудачных попыток он все - таки соглашается на брак.

И вот молодые отправляются в Европу провести свой медовый месяц. Но это время романтики и наслаждением друг другом становиться для них временем трудностей, ссор и нелепых ситуаций. Но как не трудно догадаться, наши герои со всеми этими проблемами справляются.

Наверное голливудские режиссеры давно смекнули, что хорошая комедия больше чем полтора часа длиться не может, так как есть большая вероятность превращения ее для зрителя в тягомотину, и после 90 минут вытянуть какой-либо смешок становиться все более затруднительно, поэтому этот фильм длиться стандартных 95 минут и эти минуты проходят весело легко и непринужденно.

«Молодожены» - легкая романтическая комедия. И если Вам хочется чего-то умного, глубоко и морального, то на этот фильм вам идти не стоит. Шутки, легкий юмор и романтика - вот составляющие этого фильма. Здесь не нужно утруждать себя какими-то мыслительными процессами, а просто смотреть и отдыхать после тяжелого рабочего дня или недели.

Удачного отдыха.

P.S:А если кто надеяться на кадры, содержащие сексуальные сцены, то Вы разочаруетесь, их в фильме тоже нет:)