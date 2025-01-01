Выиграй билеты на премьеру блокбастера «Лига Справедливости»

Меню
Дата окончания викторины: 14 ноября 2017 12:06
15 ноября, за день до официального начала российского проката, в кинотеатре «КАРО Охта» пройдет специальный предпремьерный показ самого ожидаемого блокбастера сезона – фильма «Лига Справедливости» в RealD 3D.

Объемный супергероический проект, объединяющий Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину, Флэша, Зеленого Фонаря, Аквамена и Марсианского Охотника. Величайшие герои Земли объединяются в одну команду под названием «Лига справедливости», для борьбы с угрозами, с которыми они не в силах справиться поодиночке.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма!

Победителей определим рандомным способом 14 ноября.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

