Выиграй билеты на премьеру блокбастера «Лига Справедливости»
15 ноября, за день до официального начала российского проката, в кинотеатре «КАРО Охта» пройдет специальный предпремьерный показ самого ожидаемого блокбастера сезона – фильма «Лига Справедливости» в RealD 3D.
Объемный супергероический проект, объединяющий Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину, Флэша, Зеленого Фонаря, Аквамена и Марсианского Охотника. Величайшие герои Земли объединяются в одну команду под названием «Лига справедливости», для борьбы с угрозами, с которыми они не в силах справиться поодиночке.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма!
Победителей определим рандомным способом 14 ноября.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победители:
sayonaradatte@***
kira.elena@***
Викторина окончена