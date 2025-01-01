Разыгрываем призы к фильму «Веном 2»

Меню
Дата окончания викторины: 15 октября 2021 10:03
Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома.

30 сентября в прокат выйдет супергеройский блокбастер Marvel «Веном 2».

Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 15 октября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

pablo_pika***@internet.ru; djsmirno***@mail.ru; berlit***@mail.ru

Викторина окончена
