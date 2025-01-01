Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем приз к сериалу «Ле.Ген.Да» на ТНТ

Разыгрываем приз к сериалу «Ле.Ген.Да» на ТНТ

Дата окончания викторины: 7 июня 2021 13:47
Разыгрываем приз к сериалу «Ле.Ген.Да» на ТНТ

Не пропустите премьеру нового комедийного сериала с Романом Курцыным!

Скоро на ТНТ состоится премьера современной истории о пути к успеху и принятии себя от сценаристов сериалов «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

Главным героем станет боец смешанных единоборств по прозвищу Легенда, которого поймали на допинге прямо перед тем, как он собирался подписать контракт с UFC. В сериале «Ле.Ген.Да» соединится эстетика олдскульных боевиков, видеоигр и музыки.

Премьера состоится 31 мая в 20:00 на ТНТ. Смотри сериал, ответь правильно на вопросы викторины и выиграй брендированные боксерские перчатки!

Победителя определит наш робот 7 июня.

Победитель:

cool.albina***@yandex.ru

Викторина окончена
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше