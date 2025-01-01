Разыгрываем призы к сериалу «Игра на выживание»

Сериал об экстремальном реалити-шоу, в котором победит тот, кто останется человеком. С 31 августа на ТНТ и видеоплатформе Premier.

31 августа в 22.00 на канале ТНТ стартует премьера нового сериала «Игра на выживание» с Александрой Бортник и Алексеем Чадовым в главных ролях.

Новый приключенческий сериал об участниках реалити-шоу, оказавшихся втянутыми в смертельно опасную авантюру. На кону самый крупный денежный приз в истории российского телевидения — 1 миллион евро, но получит его только тот, кто сумеет дойти до самого конца. Ведущий реалити-шоу «Выживший» Игорь Верник.

