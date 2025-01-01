Разыгрываем книгу Питера Кэри «Подлинная история банды Келли»

Меню
Дата окончания викторины: 11 марта 2020 11:37
Узнайте, как на самом деле разворачивались события!

27 февраля в прокат вышла криминальная драма «Подлинная история банды Келли».

От одного упоминания имени Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считают благородным разбойником и реальным Робином Гудом. Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте роман Питера Кэри, легший в основу ленты.

Победителей определит наш робот 11 марта.

Победители:

alison041***@mail.ru

inna***@mail.ru

dozent***@ya.ru

Викторина окончена
