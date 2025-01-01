Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «К звёздам»

Разыгрываем призы к фильму «К звёздам»

Дата окончания викторины: 15 октября 2019 12:21
Разыгрываем призы к фильму «К звёздам»

Космические призы для космического путешествия!

26 сентября в прокат вышла фантастическая драма «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли.

20 лет назад ученый-бунтарь Клиффорд МакБрайд отправился на планету Нептун, предполагая найти там внеземную цивилизацию. Однако миссия провалилась, но остались вопросы. Рой, выросший сын Клиффорда, пытается найти на них ответы и отправляется в путешествие по солнечной системе.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 15 октября.

Победители:

margarich***@mail.ru biggy_b***@gmail.com badboi***@yandex.ru tonytip***@gmail.com nadya_***@mail.ru an-***@mail.ru

Разыгрываем призы к фильму «К звёздам»
Викторина окончена
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше