Разыгрываем призы к фильму «К звёздам»

26 сентября в прокат вышла фантастическая драма «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли.

20 лет назад ученый-бунтарь Клиффорд МакБрайд отправился на планету Нептун, предполагая найти там внеземную цивилизацию. Однако миссия провалилась, но остались вопросы. Рой, выросший сын Клиффорда, пытается найти на них ответы и отправляется в путешествие по солнечной системе.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 15 октября.

Победители:

margarich***@mail.ru biggy_b***@gmail.com badboi***@yandex.ru tonytip***@gmail.com nadya_***@mail.ru an-***@mail.ru