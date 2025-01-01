Разыгрываем призы к фильму «Однажды в... Голливуде»

В прокат вышел новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино.

Рик Далтон, бывшая звезда телевизионного вестерна, и его давний коллега-дублер Клифф Бут пытаются выжить в Голливуде, который выглядит уже не так как прежде. Однако у Рика есть одна знаменитая соседка...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма!

Победители:

alias8***@mail.ru xxl7***@yandex.ru bbg***@yandex.ru

Победителей определит наш робот 22 августа.