Разыгрываем призы к фильму «Однажды в... Голливуде»

Дата окончания викторины: 22 августа 2019 12:29
Прикоснись к творчеству Квентина Тарантино!

В прокат вышел новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино.

Рик Далтон, бывшая звезда телевизионного вестерна, и его давний коллега-дублер Клифф Бут пытаются выжить в Голливуде, который выглядит уже не так как прежде. Однако у Рика есть одна знаменитая соседка...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма!

Победители:

alias8***@mail.ru xxl7***@yandex.ru bbg***@yandex.ru

Победителей определит наш робот 22 августа.

Викторина окончена
