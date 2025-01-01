Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Как отмыть миллион»

Представьте, что вы нашли миллион. Вернете владельцу или оставите себе?

30 июля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы авантюрной комедии «Как отмыть миллион».

Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма!

Победителей определит наш робот 29 июля.

«Как отмыть миллион»

Детали показа в Москве:

30 июля, кинотеатр «Формула Кино ЦДМ», показ и обсуждение с кинокритиком Егором Беликовым. Начало в 20-00

Детали показа в Санкт-Петербурге:

30 июля, кинотеатр «Формула Кино Галерея», показ в 20-00

Победители:

0_qw***@list.ru sashbogda***@mail.ru slim.shagy***@gmail.com solnyshk***@list.ru