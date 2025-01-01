Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Как отмыть миллион»
Представьте, что вы нашли миллион. Вернете владельцу или оставите себе?
30 июля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы авантюрной комедии «Как отмыть миллион».
Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку…
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма!
Победителей определит наш робот 29 июля.
Детали показа в Москве:
30 июля, кинотеатр «Формула Кино ЦДМ», показ и обсуждение с кинокритиком Егором Беликовым. Начало в 20-00
Детали показа в Санкт-Петербурге:
30 июля, кинотеатр «Формула Кино Галерея», показ в 20-00
Победители:
0_qw***@list.ru sashbogda***@mail.ru slim.shagy***@gmail.com solnyshk***@list.ru