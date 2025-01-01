Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Как отмыть миллион»

Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Как отмыть миллион»

Дата окончания викторины: 29 июля 2019 09:04
Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Как отмыть миллион»

Представьте, что вы нашли миллион. Вернете владельцу или оставите себе? 

30 июля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы авантюрной комедии «Как отмыть миллион».

Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других интеллектуал Пьер-Поль встречает роковую красотку…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма!

Победителей определит наш робот 29 июля.

Разыгрываем билеты на специальный показ фильма «Как отмыть миллион»
«Как отмыть миллион»

Детали показа в Москве:

30 июля, кинотеатр «Формула Кино ЦДМ», показ и обсуждение с кинокритиком Егором Беликовым. Начало в 20-00

Детали показа в Санкт-Петербурге:

30 июля, кинотеатр «Формула Кино Галерея», показ в 20-00

Победители:

0_qw***@list.ru sashbogda***@mail.ru slim.shagy***@gmail.com solnyshk***@list.ru

Викторина окончена
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше