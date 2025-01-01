Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Курск»

Меню
Дата окончания викторины: 21 июня 2019 09:49
Посмотрите первыми остросюжетную драму, основанную на реальных событиях!

23 июня в кинотеатре Формула Кино Галерея в 18.00 состоится премьерный показ фильма «Курск».

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на премьеру фильма.

Победителей определит наш робот 21 июня.

В широкий прокат «Курск» выйдет 27 июня.

Победители:

voroshko@*** pavlovdmi78@*** fee4ka-tv@*** e_kras_ok@*** rita441518@***

Викторина окончена
