Всё тайное становится явным: Разыгрываем билеты на премьерный показ мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

24 мая в кинотеатре «Синема Парк Радуга» в ТРК «Питер Радуга» пройдет премьера приключенческого семейного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2».

Продолжение мультфильма о Максе и его друзьях. Пока их хозяева на работе, домашних питомцев ждут новые забавные и опасные приключения на улицах Нью-Йорка.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительные билеты на премьеру!

Победителей определит наш робот 23 мая.

Победители:

Детали показа:

- сбор гостей в 19.00

- начало сеанса в 19.30

- сеанс в формате 3D