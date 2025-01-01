Меню
Киноафиша Викторины о кино Всё тайное становится явным: Разыгрываем билеты на премьерный показ мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

Дата окончания викторины: 23 мая 2019 10:48
Хотите знать, что реально беспокоит ваших питомцев?

24 мая в кинотеатре «Синема Парк Радуга» в ТРК «Питер Радуга» пройдет премьера приключенческого семейного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2».

Продолжение мультфильма о Максе и его друзьях. Пока их хозяева на работе, домашних питомцев ждут новые забавные и опасные приключения на улицах Нью-Йорка.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительные билеты на премьеру!

Победителей определит наш робот 23 мая.

Победители:

ami_na@***

i.ciber@***

sway0202@***

Детали показа:

- сбор гостей в 19.00

- начало сеанса в 19.30

- сеанс в формате 3D

Викторина окончена
