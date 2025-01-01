Всё тайное становится явным: Разыгрываем билеты на премьерный показ мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
Хотите знать, что реально беспокоит ваших питомцев?
24 мая в кинотеатре «Синема Парк Радуга» в ТРК «Питер Радуга» пройдет премьера приключенческого семейного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2».
Продолжение мультфильма о Максе и его друзьях. Пока их хозяева на работе, домашних питомцев ждут новые забавные и опасные приключения на улицах Нью-Йорка.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительные билеты на премьеру!
Победителей определит наш робот 23 мая.
Победители:
ami_na@***
i.ciber@***
sway0202@***
Детали показа:
- сбор гостей в 19.00
- начало сеанса в 19.30
- сеанс в формате 3D
Викторина окончена