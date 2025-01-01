Выиграй промокод на видеопоздравление от Деда Мороза!
Подарите ребенку новогоднюю сказку!
Новый год приближается, и нам не терпится порадовать как можно больше детей!
Киноафиша и сайт видеопоздравлений santa-letters.ru проводит праздничную викторину. Правильно ответь на вопросы и получи именное новогоднее поздравление для ребенка от самого Дедушки Мороза.
Победителей определим методом рандома 27 декабря.
Викторина для всех жителей РФ.
Победители:
anzhela.derderyan.85@*** andreybim@*** gassipgirl@*** lvikusik@*** Ankr79@*** olya.kiseliova2010@*** Yulia-Bovcajlo@*** emogirl_89@*** krupko.aleksandr@*** alextaskfrvr@*** tigra.159@*** puzik0288@*** 93angel115@*** ok.robert@*** rulevaev@*** nastenka-88@*** nastya-ermakova6593@*** volkova1512@*** vmasalykina@*** dirixido@***
Викторина окончена