Выиграй билеты на специальный показ фильма Андрея Тарковского «Ностальгия»

Дата окончания викторины: 27 сентября 2018 12:03
29 сентября в 19.00 в кинотеатре «Салют» пройдет специальный показ фильма Андрея Тарковского «Ностальгия».

Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта — это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского.

Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта — это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Героем овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на сеанс фильма.

Победителей определим рандомным способом 27 сентября.

Викторина только для жителей Екатеринбурга.

Победители: vvecme10@***; marianikolaewa@***

