Выиграй билеты на специальный показ фильма Андрея Тарковского «Ностальгия»
29 сентября в 19.00 в кинотеатре «Салют» пройдет специальный показ фильма Андрея Тарковского «Ностальгия».
Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта — это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского.
Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта — это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Героем овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь…
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на сеанс фильма.
Победителей определим рандомным способом 27 сентября.
Викторина только для жителей Екатеринбурга.
Победители: vvecme10@***; marianikolaewa@***