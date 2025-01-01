Выиграй приз с символикой фильма «Альфа» от WDSSPR

23 августа в прокат выходит экшн-триллер Альберта Хьюза «Альфа».

20 тысяч лет назад наша Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, известного нам как Солютре, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И кто знает, может быть, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.

