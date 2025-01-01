Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Альфа» от WDSSPR

Выиграй приз с символикой фильма «Альфа» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 27 августа 2018 10:10
Выиграй приз с символикой фильма «Альфа» от WDSSPR

Порадуй четвероногого друга! Участвуй в викторине и выигрывай классные призы!

23 августа в прокат выходит экшн-триллер Альберта Хьюза «Альфа».

20 тысяч лет назад наша Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, известного нам как Солютре, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И кто знает, может быть, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма для своего питомца.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 27 августа.

Победители:

okean-19**@mail.ru;

darkshak***@gmail.com;

sanalepnev**@gmail.com;

Noparadi***@

Выиграй приз с символикой фильма «Альфа» от WDSSPR
Викторина окончена
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше