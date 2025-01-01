Меню
Дата окончания викторины: 19 июля 2018 10:20
Выиграй приз с символикой фильма «Человек-муравей и Оса» от WDSSPR

Стильные, красивые, твои.. Призы от Disney.

Если, конечно, правильно ответишь на вопросы викторины!

5 июля в прокат вышел долгожданный супергеройский блокбастер «Человек-муравей и Оса».

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско – до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница – Оса.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 19 июля.

Победители:

podnimi@*** vikanalit@*** adresvasheypochti@*** pod_lunoi@***

Викторина окончена
