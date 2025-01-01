Выиграй приз с символикой фильма «Человек-муравей и Оса» от WDSSPR
Стильные, красивые, твои.. Призы от Disney.
Если, конечно, правильно ответишь на вопросы викторины!
5 июля в прокат вышел долгожданный супергеройский блокбастер «Человек-муравей и Оса».
Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско – до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница – Оса.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма!
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 19 июля.
Победители:
podnimi@*** vikanalit@*** adresvasheypochti@*** pod_lunoi@***