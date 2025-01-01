Выиграй приз с символикой фильма «Рубеж»

22 февраля в прокат вышла фантастическая военная драма «Рубеж» с Павлом Прилучным.

У Михаила есть все. Все кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и все чего он добился в этой жизни рушится в один миг.

Не все умеют любить. Не каждому дано любить…

Чтобы обрести право на любовь Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

