Дата окончания викторины: 5 марта 2018 10:59
Хочешь выиграть стильные кепки и постер с автографом Павла Прилучного?

Участвуй в викторине и получай призы к фильму «Рубеж»!

22 февраля в прокат вышла фантастическая военная драма «Рубеж» с Павлом Прилучным.

У Михаила есть все. Все кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и все чего он добился в этой жизни рушится в один миг.

Не все умеют любить. Не каждому дано любить…

Чтобы обрести право на любовь Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Рубеж».

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 5 марта.

Победители:

slava_yo@*** smileyzds@*** orlovvika@***

Викторина окончена
