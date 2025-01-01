Выиграй приз с символикой фильма «Черная пантера» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 28 февраля 2018 11:03
Хочешь выиграть крутые призы от Disney? 

Фирменные кепки, футболки, толстовки, брелоки, флешки, сумки, блокноты уже ждут. Ответь на вопросы и собери свою коллекцию черной пантеры!

26 февраля в прокат выходит супергеройский блокбастер Marvel «Черная пантера»

После событий фильма “Первого Мстителя: Противостояние” Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации “Дора Милахе”, чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина для жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 28 февраля.

Победители:

waterman@*** alex1_16@*** 15crazydj@*** smileyzds@*** ehddis1@*** anastasya-text@*** petrova8712@*** bluebomb_69@***

Викторина окончена
