Выиграй приз с символикой фильма «Черная пантера» от WDSSPR

Фирменные кепки, футболки, толстовки, брелоки, флешки, сумки, блокноты уже ждут. Ответь на вопросы и собери свою коллекцию черной пантеры!

26 февраля в прокат выходит супергеройский блокбастер Marvel «Черная пантера»

После событий фильма “Первого Мстителя: Противостояние” Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации “Дора Милахе”, чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина для жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 28 февраля.

Победители:

waterman@*** alex1_16@*** 15crazydj@*** smileyzds@*** ehddis1@*** anastasya-text@*** petrova8712@*** bluebomb_69@***