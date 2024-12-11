Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы За что посадили жену Семенова в сериале «Невский»?

За что посадили жену Семенова в сериале «Невский»?

Олег Скрынько 11 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Невский» — российский детективный сериал, стартовавший в 2016 году. На данный момент эта сага насчитывает семь сезонов. Главным героем выступает опер Павел Семенов, работающий в Санкт-Петербурге. По ходу развития сюжета Павел женится на Юле Черницыной. Позже у них рожается сын Саша. Семейная жизнь рушится из-за того, что Юлю арестовывают за непредумышленное убийство наркомана, который нападал на девушек. Юля попадает в тюрьму. Выйдя из на свободу, озлобленная Юля становится преуспевающей бизнес-леди. Она вступает в конфронтацию с крупными криминальными авторитетами. Отношения с Павлом ухудшаются до предела, так что в итоге они разводятся. Юля улетает в Лондон вместе с Сашей. Спустя время они вернулись, но наладить отношения Павлу и Юле не удается. Затем Юлю убивает киллер по заказу бандита Кутузова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Невский
Невский драма, криминал
2016, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше