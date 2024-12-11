За что посадили жену Семенова в сериале «Невский»?

Наш ответ:

«Невский» — российский детективный сериал, стартовавший в 2016 году. На данный момент эта сага насчитывает семь сезонов. Главным героем выступает опер Павел Семенов, работающий в Санкт-Петербурге. По ходу развития сюжета Павел женится на Юле Черницыной. Позже у них рожается сын Саша. Семейная жизнь рушится из-за того, что Юлю арестовывают за непредумышленное убийство наркомана, который нападал на девушек. Юля попадает в тюрьму. Выйдя из на свободу, озлобленная Юля становится преуспевающей бизнес-леди. Она вступает в конфронтацию с крупными криминальными авторитетами. Отношения с Павлом ухудшаются до предела, так что в итоге они разводятся. Юля улетает в Лондон вместе с Сашей. Спустя время они вернулись, но наладить отношения Павлу и Юле не удается. Затем Юлю убивает киллер по заказу бандита Кутузова.