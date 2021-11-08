В какой серии умрет Лука в «Великолепном веке»?

Наш ответ:

Бывший жених Хюррем погибает в 24-й серии. О тайне, связывающей Луку и Хюррем, становится известно Ибрагиму. Мужчина не упускает случая насолить той, что имеет слишком большое влияние на султана, и устраивает у себя в доме встречу Хюррем и Луки. На глазах у бывших влюбленных Ибрагим поливает ядом лукум и заявляет, что один из гостей не покинет комнату живым. Лука принимает удар на себя и съедает отравленное лакомство. Молодой человек умирает на руках у Хюррем, затем его тело сбрасывают в воды Босфора. Роль Луки в сериале исполнил турецкий актер, радио- и телеведущий Сечкин Оздемир.