Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Лука в «Великолепном веке»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Бывший жених Хюррем погибает в 24-й серии. О тайне, связывающей Луку и Хюррем, становится известно Ибрагиму. Мужчина не упускает случая насолить той, что имеет слишком большое влияние на султана, и устраивает у себя в доме встречу Хюррем и Луки. На глазах у бывших влюбленных Ибрагим поливает ядом лукум и заявляет, что один из гостей не покинет комнату живым. Лука принимает удар на себя и съедает отравленное лакомство. Молодой человек умирает на руках у Хюррем, затем его тело сбрасывают в воды Босфора. Роль Луки в сериале исполнил турецкий актер, радио- и телеведущий Сечкин Оздемир.

Интересно, что «Великолепный век» стал вторым крупным проектом в его творческом багаже – до него Сечкин появился в главной роли в сериале «Красная косынка» (2011-2012).

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Мерьем Узерли
Селен Озтюрк
Гюрбей Илери
Эзги Эюбоглу
