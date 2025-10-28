Сколько серий в сериале «Сердцебиение»?

«Сердцебиение» — турецкий сериал, в котором сочетаются драма и детектив. Премьера состоялась 7 сентября 2025 года.

«Сердцебиение» насчитывает один сезон, в который входят девять серий продолжительностью около 2 часов каждая. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

С раннего детства Аслы Гюнеш борется с серьезным заболеванием сердца. После напряженного разговора с матерью своего возлюбленного Эмре у девушки происходит сердечный приступ, она попадает в больницу. В той же больнице оказывается Мелике Алкан из состоятельной семьи, пострадавшая в автомобильной аварии. Врачи не могут спасти Мелике, поэтому решают пересадить ее сердце Аслы. После операции Аслы знакомится с матерью донора, которая принимает ее как родную дочь и приглашает жить в их доме. Тем временем Хюлья, мать Аслы, решает воспользоваться горем семьи Алкан и тайно просит у них деньги на уход за дочерью. Но Арас, брат Мелике, не в восторге от этого и подозревает, что Аслы просто хочет обогатиться за счет его семьи.