Сколько серий в сериале "Эль Турко"?

«Эль Турко» - новый турецкий телесериал, сразу же покоривший широкую аудиторию. Первый сезон на данный момент состоит из шести эпизодов. Пока что неизвестно, когда выйдет продолжение и какое количество эпизодов оно будет содержать.



XVII век. После поражения Османской империи в битве за Вену янычара Хасана Балабана приговаривают к смерти, но ему удаётся бежать. Истощённый и раненый, он находит убежище в небольшом альпийском селении Моэна. Здесь он встречает Глорию — девушку, которая не боится дать приют беглецу и помогает ему оправиться после тяжелого ранения. Со временем между ними вспыхивают чувства, но их счастье оказывается под угрозой. Местные крестьяне страдают от жестокого феодала, отправившего войско очистить деревню от ведьм и выследить сбежавшего турка. Когда Глории грозит сожжение, Балабан спасает её и становится защитником поселения. Но вскоре на пороге появляется его старый враг — рыцарь Марко, которого он когда-то считал братом.