Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Эль Турко"?

Сколько серий в сериале "Эль Турко"?

Олег Скрынько 31 марта 2025 Дата обновления: 31 марта 2025
Наш ответ:

«Эль Турко» - новый турецкий телесериал, сразу же покоривший широкую аудиторию. Первый сезон на данный момент состоит из шести эпизодов. Пока что неизвестно, когда выйдет продолжение и какое количество эпизодов оно будет содержать.

XVII век. После поражения Османской империи в битве за Вену янычара Хасана Балабана приговаривают к смерти, но ему удаётся бежать. Истощённый и раненый, он находит убежище в небольшом альпийском селении Моэна. Здесь он встречает Глорию — девушку, которая не боится дать приют беглецу и помогает ему оправиться после тяжелого ранения. Со временем между ними вспыхивают чувства, но их счастье оказывается под угрозой. Местные крестьяне страдают от жестокого феодала, отправившего войско очистить деревню от ведьм и выследить сбежавшего турка. Когда Глории грозит сожжение, Балабан спасает её и становится защитником поселения. Но вскоре на пороге появляется его старый враг — рыцарь Марко, которого он когда-то считал братом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Эль Турко
Эль Турко драма, боевик, исторический
2025, Турция/Венгрия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше