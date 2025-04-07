Сколько серий в сериале "Актерище"?

«Актерище» - новый отечественный сериал, который сейчас транслируется на платформе Kion. Первый сезон комедии будет состоять из восьми эпизодов.
По сюжету от селебрити Третьякова, находившегося на пике славы, отворачиваются рекламодатели и вся кинотусовка. Агент советует уладить конфликт с Кисляком, и звезде приходится ехать в провинциальный Новолялинск. Там бывший обиженный фанат теперь ставит спектакли с актёрами-неудачниками. Когда-то Третьяков грубо отказался играть в его постановке «Омут», а теперь вынужден принять предложение. Перевоспитание идёт тяжело — со скандалами, истериками и капризами. Впереди у звезды — целый месяц среди местной самодеятельности, где придётся учиться быть человеком заново.
