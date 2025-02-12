Меню
Почему сериал "5:32" так называется?

Олег Скрынько 12 февраля 2025 Дата обновления: 12 февраля 2025
Наш ответ:

Название сериала "5:32" — загадочная комбинация цифр без объяснений. В первой серии и в финале последнего эпизода часы показывают 5:32, но точного значения этих чисел создатели не раскрывают. Среди фанатов распространена теория, что они отсылают к пятой суре Корана, хотя официального подтверждения этому нет.

По сюжету бывший следователь по особо тяжким преступлениям Шалкар давно отошел от дел, проводя дни в тумане алкоголя. Но его спокойствие нарушает молодой полицейский, просящий помочь в расследовании. В городе появился маньяк, чьи методы убийства пугающе напоминают преступления, которые Шалкар пытался раскрыть еще в 90-х. Казахстанский сериал сразу же покорил публику по всему постсоветскому пространству благодаря интригующему сюжету и колоритным персонажам.

